MotoGp – Rins assetato e sorprendente a Sepang | “ho corso senz’acqua | ma con la carica

MotoGp – Dal sorpasso di Rins alla caduta di Rossi - Zarco racconta la gara di Sepang e svela il suo obiettivo : “vincere il titolo Indipendenti” : Johann Zarco commenta la sua prestazione sul circuito di Sepang, il francese dopo il terzo posto nel Gp di Malesia punta dritto al titolo Indipendenti Il Gp di Malesia ha regalato grandi emozioni agli appassionati di MotoGp. Marc Marquez, nonostante si sia già laureato campione del mondo in Thailandia, ha saziato la sua fame di vittorie con l’ennesimo trionfo stagionale, precedendo un sorprendente Alex Rins ed un inatteso Johann ...

MotoGp - Pagelle GP Malesia 2018 : Valentino Rossi spreca - Marquez ringrazia - Dovizioso sparisce - Rins si conferma : Marc Marquez vince anche il Gran Premio di Malesia 2018 ed ancora una volta è il primo della classe in MotoGP. In questa occasione, tuttavia, il campione del mondo ha avuto bisogno del generoso regalo di Valentino Rossi per festeggiare, mentre Alex Rins e Johann Zarco si sono meritati il podio. Andiamo, quindi, a distribuire le Pagelle della gara di Sepang per capire chi può avere un plauso e chi, invece, una tirata d’orecchie. Qualche ...

MotoGp – Marquez fortunato - Rins esaltato e Zarco… conservativo : le parole dei top-3 nel parco chiuso di Sepang : Il pilota spagnolo sfrutta la caduta di Valentino Rossi e vince il Gp della Malesia, completano il podio Alex Rins e Johann Zarco Marc Marquez vince il Gp della Malesia, lo fa grazie alla caduta di Valentino Rossi arrivata a pochi giri dalla fine, una scivolata che permette allo spagnolo di tagliare in solitudine il traguardo di Sepang. AFP/LaPresse Nonostante la partenza in sesta posizione, il rider della Honda salta senza problemi i suoi ...

MotoGp – La Suzuki protagonista anche in Malesia - la rivelazione di Rins dopo le Fp2 : “ho usato la moto andata a fuoco” : Alex Rins analizza la sua prima giornata di prove libere del Gp della Malesia: le parole dello spagnolo della Suzuki dopo le Fp2 sulla pista di Sepang E’ Alex Rins il più veloce delle Fp2 del Gp della Malesia: lo spagnolo della Suzuki ha confermato il periodo positivo del team giapponese, dopo la splendida gara della settimana scorsa in Australia, col podio di Iannone e il quinto posto del suo compagno di squadra. AFP/LaPresse dopo ...

MotoGp - GP Malesia 2018 : prove libere 2. Alex Rins è il più veloce - ma Marquez e Miller sono vicini. Ottimo passo per Rossi e Dovizioso : È di Alex Rins (Suzuki) il miglior tempo nel secondo turno di prove libere del Gran Premio di Malesia 2018 della MotoGP. Sul tracciato di Sepang, lo spagnolo è stato in grado di fermare i cronometri sull’1:59.608 con doppia gomma Soft andando a capitalizzare il time attack finale nel migliore dei modi. Nella giornata di domani, infatti, il rischio pioggia è elevato, per cui mettersi nelle prime 10 posizioni già nella FP2 potrebbe garantire ...

MotoGp - la Suzuki di Rins prende fuoco. Paura ma nessuna conseguenza : La Motogp sta per andare in archivio e quella in programma domenica a Sepang , in Malesia, sarà il penultimo atto del motomondiale che ha già incoronato campione del mondo il 25enne spagnolo Marc Marquez , al settimo titolo iridato della sua carriera. Il lungo weekend, però, non è iniziato nel migliore dei modi dato che la Suzuki del 22enne spagnolo Alex Rins ha ...