MotoGp | Marquez vince in Malesia Rossi cade

MotoGp 2018 - a Sepang Rossi cade nel finale e vince Marquez : Sul podio ci sono finiti Alex Rins e Johann Zarco, mentre Iannone è caduto al primo giro e Dovizioso non è riuscito a fare meglio del sesto posto , diventando matematicamente vicecampione del mondo ...

MotoGp - Sepang : vince Marquez - Valentino cade a 4 giri dalla fine : Marc Marquez ha vinto il gran premio della Malesia. Il campione del mondo MotoGp ha portato la sua Honda al primo posto sul traguardo, precedendo la Suzuki di Alex Rins e la Yamaha di Johann Zarco. A -3 giri dal termine era in testa Valentino Rossi, ma una scivolata ...

MotoGp Highlights - il VIDEO del GP della Malesia. Vince Marquez - Valentino Rossi dà spettacolo e poi cade : Il GP della Malesia di MotoGP ha vissuto a lungo del duello tra gli acerrimi rivali Valentino Rossi e Marc Marquez. Il 39enne di Tavullia ha disputato la miglior gara della stagione, purtroppo non riuscendo a concluderla con il risultato sperato. In testa sin dalla partenza, il Dottore ha provato la fuga. Vistosi incalzato dalla rimonta dello spagnolo, il centauro italiano ha rischiato il tutto per tutto, scivolando nel corso del quartultimo ...

Marc Marquez - GP Malesia MotoGp 2018 : “Ho guidato di cuore e non di testa. L’errore di Rossi mi ha aiutato” : Un dominio senza fine. Marc Marquez, infatti, vince anche il Gran Premio di Malesia 2018 della MotoGP (clicca qui per la cronaca) e, dopo il ko di Phillip Island, festeggia nel migliore dei modi il suo quinto titolo nella classe regina conquistato a Motegi. Dopo una gara in rimonta, il catalano ha sfruttato la caduta di Valentino Rossi a pochi giri dalla conclusione, per salire sul gradino più alto del podio per la nona volta in questa stagione. ...

MotoGp – Marquez - la caduta di Rossi e la vittoria a Sepang : “Vale meritava di arrivare alla fine - ho guidato col cuore” : Marquez si aggiudica il Gp della Malesia: le parole dello spagnolo della Honda al termine della gara di Sepang Marc Marquez trionfa ancora: lo spagnolo della Honda ha conquistato il Gp della Malesia, approfittando della caduta di Valentino Rossi a quattro giri dal termine dalla gara di Sepang, regalando al suo team il titolo Costruttori. Una gara complicata per il campione del mondo, partito dalla terza fila: “partivo dalla terza ...

