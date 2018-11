MotoGp Malesia 2018 | vince Marquez Rossi cade a 4 giri dalla fine

Marc Marquez - GP Malesia MotoGp 2018 : “Ho guidato di cuore e non di testa. L’errore di Rossi mi ha aiutato” : Un dominio senza fine. Marc Marquez, infatti, vince anche il Gran Premio di Malesia 2018 della MotoGP (clicca qui per la cronaca) e, dopo il ko di Phillip Island, festeggia nel migliore dei modi il suo quinto titolo nella classe regina conquistato a Motegi. Dopo una gara in rimonta, il catalano ha sfruttato la caduta di Valentino Rossi a pochi giri dalla conclusione, per salire sul gradino più alto del podio per la nona volta in questa stagione. ...

Marc Marquez - GP Malesia MotoGp 2018 : “Ho guidato di cuore e non di testa. L’errore di Rossi mi ha aiutato” : Un dominio senza fine. Marc Marquez, infatti, vince anche il Gran Premio di Malesia 2018 della MotoGP (clicca qui per la cronaca) e, dopo il ko di Phillip Island, festeggia nel migliore dei modi il suo quinto titolo nella classe regina conquistato a Motegi. Dopo una gara in rimonta, il catalano ha sfruttato la caduta di Valentino Rossi a pochi giri dalla conclusione, per salire sul gradino più alto del podio per la nona volta in questa stagione. ...

MotoGp - GP Malesia 2018 : risultato gara. Valentino Rossi fa sognare - poi cade. Marquez in trionfo : Marc Marquez (Honda) non è minimamente andato in vacanza dopo il suo quinto titolo e vince anche il Gran Premio di Malesia 2018 della MotoGP. Lo spagnolo completa una gara di rincorsa dopo essere scattato dalla settima posizione della griglia (dopo la penalizzazione subita in qualifica) e approfitta della caduta di Valentino Rossi a quattro giri dalla fine, quando si trovava a sei decimi dal pilota di Tavullia. L’alfiere della Honda ...

Ordine d’arrivo MotoGp - GP Malesia 2018 : risultato e classifica della gara : Ordine D’ARRIVO GP Malesia 2018 – MotoGP POS # RIDER GAP 1 46 V. ROSSI 18:19.023 2 93 M. MARQUEZ +0.767 3 5 J. ZARCO +1.602 4 26 D. PEDROSA +4.204 5 42 A. RINS +4.845 6 4 A. DOVIZIOSO +5.704 7 25 M. VIÑALES +6.805 8 43 J. MILLER +7.386 9 19 A. BAUTISTA +11.233 10 9 D. PETRUCCI +11.704 Foto: Valerio ...

