MotoGp | Lorenzo attacca Dovizioso su Twitter

MotoGp - Lorenzo contro Dovizioso su Twitter : SEPANG - Jorge Lorenzo attacca Andrea Dovizioso via Twitter. Il pilota maiorchino non si è tenuto dentro la reazione alle parole del suo compagno di squadra, relative al suo forfait in Malesia: ' Non ...

MotoGp – Jorge Lorenzo adesso ‘difende’ Valentino Rossi : i complimenti del maiorchino per la gara del Dottore a Sepang : Jorge Lorenzo si complimenta con Valentino Rossi dopo la gara del Gp della Malesia nonostante la caduta del Dottore a pochi giri dal termine della gara di Sepang Marc Marquez trionfa ancora: lo spagnolo della Honda ha conquistato il Gp della Malesia, approfittando della caduta di Valentino Rossi a quattro giri dal termine dalla gara di Sepang, regalando al suo team il titolo Costruttori. Una gara complicata per il campione del mondo, ...

MotoGp - Lorenzo contro Dovizioso : 'È invidioso e opportunista' : Poco dopo, nel dialogo con follower: "Chi è Dovizioso? Un campione del Mondo. Della 125. invidioso e opportunista". Lorenzo, TUTTI I TWEET DELLA DISCORDIA

MotoGp - Lorenzo-Dovizioso scontro sui social. Lo spagnolo 'è invidioso e opportunista' : SEPANG - È uno scontro frontale destinato a lasciare strascichi pesanti quello tra Jorge Lorenzo e Andrea Dovizioso. Il pilota spagnolo ha attaccato Andrea Dovizioso per le parole sibilline con cui il ...

MotoGp – La Ducati implode - lite tra Dovizioso e Lorenzo : il tweet di Jorge è al vetriolo! : Lorenzo e Dovizioso non se le mandano a dire a suon di dichiarazioni e tweet che spaccano internamente la Ducati negli ultimi mesi di permanenza di Jorge-- Lorenzo e Dovizioso sembrano proprio non amarsi. Dopo le dichiarazioni del Dovi di stamane, non si è fatta attendere la risposta di Jorge. In mattinata il pilota italiano aveva mandato messaggi non proprio concilianti: “non so i dettagli, ho sentito un po’ di cose, quindi non voglio ...

MotoGp - boom in Ducati - lite tra Lorenzo e Dovizioso : tweet al vetriolo di Jorge! : Lorenzo e Dovizioso non se le mandano a dire a suon di dichiarazioni e tweet che spaccano internamente la Ducati negli ultimi mesi di permanenza di Jorge Lorenzo e Dovizioso sembrano proprio non amarsi. Dopo le dichiarazioni del Dovi di stamane, non si è fatta attendere la risposta di Jorge: “non so i dettagli, ho sentito un po’ di cose, quindi non voglio entrare in questa cosa qua, situazioni un po’ strane che capitano spesso in Ducati o ...

MotoGp - le rivelazioni di Jorge Lorenzo : “io non farò mai come Rossi” : MotoGp, Jorge Lorenzo non condivide le scelte di Valentino Rossi in merito alla carriera ‘prolungata’ del Dottore Jorge Lorenzo è ancora alle prese con i ben noti problemi fisici, che lo hanno costretto a dare forfait per quanto concerne il Gp della Malesia. Il pilota della Ducati, ha trovato il tempo di parlare del suo futuro, che sarà diametralmente opposto a quello del collega ed ex compagno Valentino Rossi. Lorenzo non ...

Andrea Dovizioso - GP Malesia MotoGp 2018 : “Siamo competitivi in tutte le condizioni. Lorenzo? A volte in Ducati succedono delle cose strane…” : Quinto posto per Andrea Dovizioso al termine delle qualifiche del GP della Malesia, penultima prova del Mondiale 2018 di MotoGP. Sul tracciato di Sepang, il Ducatista ha pagato a caro prezzo una scivolata nelle ultime battute del time-attack, disputato su pista bagnata, che non gli ha consentito di migliorare ulteriormente il proprio riscontro cronometrico. Ricordiamo che questa sessione è stata ritarda di più di un’ora per l’arrivo ...

MotoGp – Dovizioso - l’amarezza per la caduta in Q2 a Sepang e la questione Lorenzo-Ducati : “situazioni strane - ma non voglio entrarci” : Andrea Dovizioso e l’amaro sabato di qualifiche a Sepang: il forlivese della Ducati commenta il suo quinto posto in griglia di partenza al Gp della Malesia 80ª pole position per Marc Marquez: lo spagnolo della Honda ha chiuso davanti a tutti le qualifiche del Gp della Malesia, certo dunque di partire domani dalla prima casella in griglia sul circuito di Sepang. Un sabato complicato in pista sul circuito SIC a causa della pioggia che ...

MotoGp - Sepang : Lorenzo out - Pirro in sella alla Ducati : Sepang - Jorge Lorenzo non correrà il Gp della Malesia. Il pilota della Ducati aveva provato a scendere in pista nelle prime due sessioni di prove a Sepang, rendendosi conto che il recupero dall'...

MotoGp - GP Malesia. Lorenzo non corre - al suo posto Pirro. Ducati : 'Diagnosi sbagliata in Thailandia' : Poco prima delle Libere 3, la MotoGP annuncia la notizia che in molti temevano dopo le sessioni del venerdì: Jorge Lorenzo si ritira dal GP di Sepang. Per la seconda volta nel trittico asiatico lo ...

MotoGp – Lorenzo e quella clausola nel contratto Ducati - la verità di Ciabatti : “niente stipendio al quarto forfait? Ecco come è andata” : Paolo Ciabatti e il cavillo contrattuale di Jorge Lorenzo: il direttore sportivo della Ducati mette in chiaro le cose a Sepang Jorge Lorenzo e la Ducati hanno comunicato nella mattina malese che i maiorchino non proseguirà il suo weekend di gara a Sepang a causa del dolore incessante al suo polso, operato poco più di una settimana fa. Nella giornata di ieri, però, nel paddock della Malesia sono circolati particolari rumors su un problema ...

MotoGp – Infortunio Lorenzo : Jorge in difficoltà in Malesia - la decisione del maiorchino e della Ducati : Jorge Lorenzo troppo dolorante anche a Sepang: il maiorchino della Ducati rinuncia anche al Gp della Malesia Niente da fare per Jorge Lorenzo: il maiorchino della Ducati, operato la settimana scorsa per l’Infortunio al polso procuratosi nelle Fp2 del Gp della Thailandia, che lo ha costretto a saltare le gare a Buriram, in Giappone e Australia, ha deciso di saltare anche il Gp della Malesia. Dopo un periodo di riabilitazione ...

MotoGp - GP Malesia 2018 : risultati e classifiche prove libere 3. Vinales il migliore davanti a Marquez e a Miller - Dovizioso e Valentino Rossi in Q2 gestiscono - Lorenzo non correrà a Sepang : E’ stato Maverick Vinales il migliore delle prove libere 3 e della classifica combinata in MotoGP del GP della Malesia 2018, penultimo round del Mondiale della massima cilindrata. Lo spagnolo della Yamaha, reduce dalla brillante vittoria di Phillip Island (Australia), ha dimostrato di saperci fare anche sull’asfalto malese ottenendo il best time di 1’59″231, distanziando di 26 millesimi la Honda di Marc Marquez e di 144 ...