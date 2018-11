MotoGP | Guido Meda | ' Una giornata pazzesca'

MotoGP - GP Australia. L'editoriale di Guido Meda : 'Yamaha per uno - Ducati per tutti' : incredibile come certe piste abbiano il potere di trasformare persone, situazioni, valori. Phillip Island, Australia, è da sempre una storia a sé . Una pista con sole due frenate e molte curve di ...

MotoGP - GP Australia 2018. L'editoriale di Guido Meda : 'Piove Marquez!' : La tensione più alta però riguarda Moto2 e Moto3, con gli italiani Bagnaia e Bezzecchi in piena lotta per diventare campioni del mondo. A Bagnaia è capitata una qualifica proprio brutta, sedicesimo, ...

MotoGP - GP Australia 2018. L'editoriale di Guido Meda : Andrea Dovizioso e Valentino Rossi - adesso giocate voi! : Un titolo di vicecampione del mondo non esiste. Esistono però l'amor proprio, lo sport e anche i premi in denaro . I due sono separati da nove punti in classifica, dopo lo zero con cui Dovi ha dovuto ...

MotoGP - l'editoriale di Guido Meda : le 7 caratteristiche del fenomeno Marc Marquez : 7, SIMPATICO Se non ci fosse la macchia del 2015 , cioè la lite con Valentino, nel suo curriculum, anche i milioni di tifosi del 46 in tutto il mondo starebbero sempre a parlare di un pilota aperto, ...

MotoGP - GP Thailandia 2018. Guido Meda : 'I fenomeni restano fenomeni e la crisi resta crisi' : Quando diciamo che Marquez ha spostato i confini di qualunque cosa, dagli atteggiamenti in pista, non sempre condivisibili da tutti,, alla velocità, alla destrezza, non è solo una suggestione ...

MotoGP - Valentino Rossi in esclusiva a Guido Meda per il GP di Misano : 'Vi spiego il mio rapporto con Marc Marquez' : La gara cancellata a Silverstone? Secondo me non dobbiamo parlare dei nostri interessi. L'asfalto con la pioggia non drenava. Non è normale vedere tutti cadere alla curva 7. È stato giusto non correre.

'MotoGP - Silverstone : che auto-botte!' - l'editoriale di Guido Meda : ...La lezione dovrebbe bastare per stabilire nuovi criteri di omologazione con stress-test di allagamento artificiale - come si fa sulle autostrade - per non procurare ulteriore male agli sport dei ...