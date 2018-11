MotoGp | Aleix Espargaro deluso dopo il Gp della Malesia | “una delle gare più impegnative

MotoGp – Aleix Espargarò colpito da una scheggia impazzita a Phillip Island : “potrei avere conseguenze alla mano” : Aleix Espargarò sfortunato a Phillip Island, il pilota catalano colpito da una scheggia impazzita dell’incidente di Johann Zarco Aleix Espargarò, dopo aver concluso il Gp d’Australia nono sul traguardo di Phillip Island, ha confessato cosa gli è accaduto in pista durante la gara. Una scheggia impazzita, volata in aria a seguito dell’incidente causato da Johann Zarco, ha colpito alla mano sinistra il pilota ...

MotoGp - GP Giappone 2018. Aleix Espargaró fiducioso : 'Motegi è adatta all'Aprilia' : Il Motomondiale si sposta in Giappone per la prima delle tre tappe della trasferta intercontinentale asiatico-australiana, con a seguire gli appuntamenti di Phillip Island e Sepang , che porteranno ...

MotoGp – Aleix Espargaro omaggia Pantani : ai box Aprilia spunta Mamma Tonina [FOTO] : Mamma Tonina in visita ai box Aprilia: la madre di Pantani ringrazia Espargaro per l’omaggio al figlio nel suo casco speciale per la gara di San Marino Manca poco alla gara di MotoGp di San Marino: i piloti si preparano a regalare grande spettacolo ai tifosi italiani che popolano le tribune del circuito di Misano intitolato a Marco Simoncelli. Un weekend di gara importantissimo per i piloti italiani, molti dei quali, per ...

MotoGp – Svelato il casco di Aleix Espargaro : omaggio speciale al Pirata Pantani [GALLERY] : Un casco speciale per Aleix Espargaro a Misano, dedicato ad un suo grande idolo italiano del mondo del ciclismo Sta per iniziare il weekend del Gp di San Marino e della Riviera di Rimini: dopo la conferenza stampa del giovedì, i piloti si apprestano a scendere in pista per la prima sessione di prove libere sul circuito di San Marino dedicato a Marco Simoncelli. In attesa di scoprire cosa avranno pensato gli italiani per il casco speciale ...