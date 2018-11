Moto3 - Gp Malesia Gara | Martin | ' Mi è passata tutta la vita davanti'

Motomondiale - GP Malesia 2018 : in Moto2 Francesco Bagnaia vede il titolo e può gestire - in Moto3 Marco Bezzecchi parte all’attacco : Uno partirà davanti, uno in seconda fila. Uno potrà gestire la situazione, uno dovrà assolutamente tentare il tutto per tutto. Stiamo parlando di Francesco Bagnaia e Marco Bezzecchi , i nostri due portacolori che sono a caccia dei rispettivi titoli in Moto2 e Moto3 , ma una cosa l’hanno in comune: saranno entrambi a contatto diretto con i rispettivi rivali, Miguel Oliveira e Jorge Martin nel Gran Premio di Malesia 2018 (clicca qui per ...

Moto3 – Martin-Bezzecchi - che sfida a Sepang! Lo spagnolo in pole al Gp della Malesia : Jorge Martin conquista una splendida pole position al Gp della Malesia: Bezzecchi beffato per pochissimi millesimi In attesa di vedere in pista i campioni della MotoGp sfidarsi per le qualifiche del Gp della Malesia, i più giovani del motomondiale sono scesi in pista a Sepang a caccia delle migliori posizioni in griglia di partenza. In Moto3 è Jorge Martin il poleman del Gp della Malesia che ha battuto sul finale un ottimo Bezzecchi, per ...