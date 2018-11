Moto3 | Foggia e Vietti | ' Peccato finire così'

Moto3 - Sepang : Foggia e Vietti fuori gioco sul più bello : Una gara che poteva essere e non è stata. Così si può riassumere un Gran Premio della Malesia che non ha prodotto i risultati sperati per quanto concerne lo Sky Racing Team VR46 nella classe Moto3. ...

Moto3 - Sepang : Vietti 12° in qualifica - Foggia 16° : Performance di buon auspicio per entrambi al fine di migliorarsi ulteriormente nella gara in programma domani alle 5:00 italiane , diretta TV su Sky Sport MotoGP HD, . Vietti in quarta fila al terzo ...

Moto3 - Vietti e Foggia : 'Sepang pista sorprendente' : Pochi giri, ma sufficienti per farsi un'idea della pista. Complici le mutevoli condizioni meteorologiche, Celestino Vietti Ramus e Dennis Foggia hanno potuto compiere pochi giri per scoprire le ...

Moto3 - Sepang : Vietti e Foggia scoprono la pista : Inizio di weekend bagnato, inizio , si spera, fortunato del Gran Premio della Malesia per lo Sky Racing Team VR46. Con la pioggia che ha fatto capolino al Sepang International Circuit giusto a 18 ...

Moto3 - Australia : bis di Foggia fa sua la terza fila : ... alla sua prima esperienza in carriera sul circuito Australiano, si è garantito la nona casella dello schieramento in vista della gara in programma domani alle 3:00 italiane , diretta TV su Sky Sport ...

Moto3 - Foggia : 'Phillip Island? Pista bellissima' : Phillip Island? Non propriamente semplice da imparare. Ne sanno qualcosa Dennis Foggia e Celestino Vietti Ramus, coppia di rookie dello Sky Racing Team VR46, impegnati a scoprire le caratteristiche ...

Moto3 - Australia : Foggia e Vietti fanno esperienza : Freddo, vento, un'interminabile attesa prima di scendere in pista. Non il massimo della vita per un rookie , ma il progressivo miglioramento delle condizioni meteorologiche ha consentito a Dennis ...

Moto3 - Motegi : Foggia lotta con i primi ed è 4° : Gran Premio del Giappone di conferme e soddisfazioni per lo Sky Racing Team VR46 nella classe Moto3. Sul podio a Buriram, Dennis Foggia arriva a soli 170 millesimi dal ripetere il piazzamento del ...

Moto3 - Foggia : 'Sempre meglio in qualifica' : In segno di continuità alla strepitosa gara , con annesso podio, di Buriram, Dennis Foggia con lo Sky Racing Team VR46 si è messo in mostra nelle qualifiche ufficiali del Gran Premio del Giappone al ...

Moto3 - Motegi : Foggia in terza fila - scivola Vietti : ... proprio nell'ultimo assalto al time attack Celestino Vietti Ramus finisce a terra, ma con i giusti presupposti per risalire la china domani in gara , diretta TV esclusiva su Sky Sport MotoGP HD alle ...

Moto3 - Vietti e Foggia : 'Buon inizio a Motegi' : Complimenti e in bocca al lupo a Celestino che oggi ha esordito a tutti gli effetti nel Campionato del Mondo".

Moto3 - Motegi : Foggia e Vietti alla scoperta del tracciato : Con pista asciutta e bagnata, per i due piloti dello Sky Racing Team VR46 la prima giornata di prove del Gran Premio del Giappone è tornata utile per scoprire le caratteristiche del Twin Ring Motegi. ...

Moto3 - Foggia : 'Un'emozione incredibile' : Dalla nona fila al podio, da rookie ed in qualità di uno dei piloti più giovani al via del Motomondiale. Di questo è stato capace Dennis Foggia al Chang International Circuit di Buriram: scattato ...

Moto3 - GP Thailandia 2018. Di Giannantonio - Dalla Porta - Foggia : il podio è tutto italiano : Pista nuova, stesse emozioni di sempre: Marco Bezzecchi ha 22 giri a disposizione per colmare il gap di 13 punti che lo separa da Jorge Martin, o quantomeno ridurlo. Bez parte in pole position, per ...