Moto2 | Sepang | Bagnaia campione del mondo | Rossi | ' Fantastico Francesco' La prima per

Sepang Moto2 - Bagnaia campione del mondo; Marini vince e lo spinge : campione del Mondo. Pecco Bagnaia è campione del Mondo. Come 12 mesi fa, un pilota italiano arriva terzo al traguardo e conquista matematicamente il titolo della Moto2 : nel 2017 era stato Franco Morbidelli, iridato ancora prima di scendere in pista ...

Sepang - Libere Moto2 : Bagnaia 4°. In Moto3 Arbolino davanti : Il più veloce della prima giornata di prove della Moto3 in Malesia è Tony Arbolino . Il pilota della Honda Snipers con il tempo di 2'14"227 precede di soli 10/1000 McPhee, Ktm, e di 20/1000 Aron Canet, ...

Moto2 - Sepang : Marini e Bagnaia subito veloci nelle prove libere : Luca Marini terzo, Francesco Bagnaia quarto e, soprattutto, davanti al suo avversario nella corsa al titolo Miguel Oliveira , 7°, . Come inizio di weekend non c'è male per lo Sky Racing Team VR46 al ...

Moto2 - GP Malesia 2018 : Francesco Bagnaia sbarca a Sepang per il match point iridato : +36 punti. Questo è il cospicuo margine di vantaggio con il quale Francesco “Pecco” Bagnaia si presenta al via del fine settimana del Gran Premio di Malesia 2018 di Moto2. Il portacolori del team Sky Racing VR46 è consapevole di avere a disposizione un fondamentale match point potendo gestire (come successo in Australia) il suo ampio vantaggio nei confronti di Miguel Oliveira. Mancano solamente due gare alla fine del campionato, per ...