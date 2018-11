Moto2 - Gp Malesia Gara | Marini | ' E' un giorno speciale'

Malesia : vittoria di Marini e Titolo a Bagnaia - la Moto2 è italiana : Francesco Bagnaia, terzo al traguardo del GP della Malesia, è Campione del Mondo in Moto2 con lo Sky Racing Team VR46. Dopo una stagione incredibile con 8 successi e 12 podi, Pecco si aggiudica il Titolo nella classe intermedia. Impresa completata anche dalla prima vittoria in carriera di Luca Marini, che ha dominato il GP. […] L'articolo Malesia: vittoria di Marini e Titolo a Bagnaia, la Moto2 è italiana sembra essere il primo su ...

MotoGp - Malesia Rossi cade sul più bello - vince ancora Marquez. In Moto2 titolo a Bagnaia : E allora vince ancora una volta il catalano campione del mondo, è il 9° successo di una stagione dominata. Lo spagnolo Rins sale sul 2° gradino del podio e lancia un messaggio: il pRossimo anno ...

MotoGp - Rossi cade a 4 giri dal traguardo In Malesia vince Marquez - Dovizioso è 6°. Bagnaia campione del mondo in Moto2 : Il Dottore cade a 4 giri dal traguardo e Marc Marquez festeggia ancora. La nona vittoria della stagione arriva nel Gp della Malesia per la scivolata di Valentino Rossi, quando il pilota della Yamaha era al comando in una gara combattuta a suon di decimi con lo spagnolo. Una vera beffa per il pilota di Tavullia che dopo la scivolata è tornato in pista per tagliare il traguardo in 18esima posizione. Lo Shell Malaysia Motorcycle Grand Prix ha ...

Moto2 Malesia - Bagnaia è campione del mondo : A Sepang vince Marini per la prima volta in carriera, il terzo posto di Pecco basta a regalargli il titolo

Moto2 - GP Malesia : vittoria di Marini - Bagnaia campione del mondo - 1° titolo per lo Sky VR46 : Dodici mesi fa, ripetersi sembrava davvero molto complicato. E invece Francesco Bagnaia da Chivasso, 21 anni, protagonista assoluto di questa stagione con lo Sky Racing Team VR46 , 8 vittorie, un ...

Moto2 - GP Malesia : vittoria di Marini - Bagnaia campione del mondo - 1° titolo per lo Sky VR46. Moto3 - Mondiale a Martin : 05:00 4 nov Bagnaia E' campione DEL mondo DELLA Moto2, E' IL PRIMO titolo PER LO SKY RACING TEAM VR46 04:59 4 nov Oliveira ha un secondo di ritardo da Marini , sembra ormai irraggiungibile 04:59 4 ...

Luca Marini - GP Malesia Moto2 2018 : “E’ stato bellissimo vincere qui a Sepang. Oggi sapevo di essere il più forte!” : La prima vittoria non si scorda mai. A questo ma anche ad altro starà pensando Luca Marini. Il centauro dello Sky Racing Team VR46 ha ottenuto il primo successo nel Motomondiale, nella classe Moto2 a Sepang (Malesia), sede del penultimo round del campionato della media cilindrata, che ha visto anche il trionfo iridato del compagno di squadra Francesco “Pecco” Bagnaia, giunto terzo quest’Oggi. Una condotta d’autorità ...

Motomondiale - GP Malesia 2018 : in Moto2 Francesco Bagnaia vede il titolo e può gestire - in Moto3 Marco Bezzecchi parte all’attacco : Uno partirà davanti, uno in seconda fila. Uno potrà gestire la situazione, uno dovrà assolutamente tentare il tutto per tutto. Stiamo parlando di Francesco Bagnaia e Marco Bezzecchi, i nostri due portacolori che sono a caccia dei rispettivi titoli in Moto2 e Moto3, ma una cosa l’hanno in comune: saranno entrambi a contatto diretto con i rispettivi rivali, Miguel Oliveira e Jorge Martin nel Gran Premio di Malesia 2018 (clicca qui per ...

Moto2 - GP Malesia 2018 : Francesco Bagnaia vince il Mondiale se…Le possibili combinazioni per laurearsi campione del mondo : Francesco Bagnaia sta vivendo con trepidazione questo penultimo weekend del Mondiale 2018 di Moto2, a Sepang (Malesia). Il pilota piemontese, in sella alla Kalex dello Sky Racing Team VR46, ha diverse chance di laurearsi campione del mondo della categoria in questo appuntamento, godendo di un vantaggio di 36 punti nei confronti del portoghese della KTM Miguel Oliveira. Le qualifiche che si sono disputate quest’oggi hanno visto i due ...

Moto2 - GP Malesia : Marquez in pole - Bagnaia 6° davanti a Oliveira : La tranquillità è tutto in certi momenti. E Pecco lo dimostra seduto al box, negli ultimi istanti della qualifica di una gara che potrebbe dargli il titolo. Seduto e sorridente, parlotta con Nieto, ...

Moto2 – Alex Marquez conquista la pole del Gp della Malesia - il match point di Bagnaia parte dalla 2ª fila : Alex Marquez in pole position al Gp della Malesia: Pecco Bagnaia chiude la seconda fila in Sepang Dopo la pole position di Jorge Martin, sono scesi in pista a Sepang i piloti della Moto2 per le qualifiche del Gp della Malesia. Il più veloce è stato il fratello minore del campione del mondo di MotoGp, Alex Marquez, alla sua terza pole stagionale, seguito da un fantastico Luca Marini e dal francese Quartararo. Bisogna andare alla fine della ...

Moto2 - GP Malesia 2018 : risultati qualifiche. Alex Marquez fa il vuoto e centra la pole su Marini e Quartararo. Bagnaia 6° - Oliveira 7° : Lo spagnolo Alex Marquez (KAlex EG 0,0 VDS) si sveglia dopo diverse settimane di torpore e domina, senza mezzi termini, le qualifiche di Sepang e centra pole position del Gran Premio della Malesia 2018 di Moto2. Il “fratellino” di Marc dopo aver fatto bottino pieno nelle prove libere, stampa ad inizio sessione il tempo di 2:05.629 e nessuno riesce ad avvicinarsi a tale prestazione. Nel finale, addirittura, Marquez finisce a terra in ...

Moto2 - GP Malesia 2018 : risultati e classifiche prove libere. Alex Marquez il più veloce - Luca Marini (3°) davanti a Bagnaia (4°) : Lo spagnolo Alex Marquez è stato il migliore nel computo della prima giornata di prove libere del GP della Malesia, penultimo round del Mondiale 2018 di Moto2. Il centauro iberico, in sella alla sua KAlex EG 0,0 Marc VDS, ha ottenuto il best time odierno di 2’06″928, issandosi in vetta alla classifica proprio negli ultimi minuti. Una sfida contro il cronometro palpitante che ha visto cambiare più volte il nome del leader, a ...

Moto2 - GP Malesia 2018 : risultati e classifiche prove libere. Alex Marquez il più veloce - Luca Marini (3°) davanti a Bagnaia (4°) - Oliveira chiude settimo : Lo spagnolo Alex Marquez è stato il migliore nel computo della prima giornata di prove libere del GP della Malesia, penultimo round del Mondiale 2018 di Moto2. Il centauro iberico, in sella alla sua KAlex EG 0,0 Marc VDS, ha ottenuto il best time odierno di 2’06″928, issandosi in vetta alla classifica proprio negli ultimi minuti. Una sfida contro il cronometro palpitante che ha visto cambiare più volte il nome del leader, a ...