Moto2 | Francesco Bagnaia correrà in MotoGP nel 2019 Un pilota di talento pronto a

Moto2 - Francesco Bagnaia campione del mondo : “Ho pianto di gioia sotto il casco. Abbiamo vinto insieme - fatto qualcosa di grande” : Lo si sperava e alla fine il risultato è arrivato: Francesco Bagnaia è campione del mondo della Moto2 2018. Il terzo posto del penultimo appuntamento del campionato a Sepang (Malesia), nella gara che ha regalato il primo successo nel Motomondiale a Luca Marini, è stato sufficiente per centrare l’iride al termine di un’annata fantastica, condita da 8 vittorie, 12 podi e 6 pole, quando manca ancora l’ultimo atto di Valencia ...

Motomondiale - GP Malesia 2018 : in Moto2 Francesco Bagnaia vede il titolo e può gestire - in Moto3 Marco Bezzecchi parte all’attacco : Uno partirà davanti, uno in seconda fila. Uno potrà gestire la situazione, uno dovrà assolutamente tentare il tutto per tutto. Stiamo parlando di Francesco Bagnaia e Marco Bezzecchi, i nostri due portacolori che sono a caccia dei rispettivi titoli in Moto2 e Moto3, ma una cosa l’hanno in comune: saranno entrambi a contatto diretto con i rispettivi rivali, Miguel Oliveira e Jorge Martin nel Gran Premio di Malesia 2018 (clicca qui per ...

Moto2 - GP Malesia 2018 : Francesco Bagnaia vince il Mondiale se…Le possibili combinazioni per laurearsi campione del mondo : Francesco Bagnaia sta vivendo con trepidazione questo penultimo weekend del Mondiale 2018 di Moto2, a Sepang (Malesia). Il pilota piemontese, in sella alla Kalex dello Sky Racing Team VR46, ha diverse chance di laurearsi campione del mondo della categoria in questo appuntamento, godendo di un vantaggio di 36 punti nei confronti del portoghese della KTM Miguel Oliveira. Le qualifiche che si sono disputate quest’oggi hanno visto i due ...

Moto2 - GP Malesia 2018 : Francesco Bagnaia sbarca a Sepang per il match point iridato : +36 punti. Questo è il cospicuo margine di vantaggio con il quale Francesco “Pecco” Bagnaia si presenta al via del fine settimana del Gran Premio di Malesia 2018 di Moto2. Il portacolori del team Sky Racing VR46 è consapevole di avere a disposizione un fondamentale match point potendo gestire (come successo in Australia) il suo ampio vantaggio nei confronti di Miguel Oliveira. Mancano solamente due gare alla fine del campionato, per ...

Moto2 - GP Australia 2018 : Francesco Bagnaia in difficoltà estrema a Phillip Island ma ora è a un passo dal titolo iridato : Il primo match point è sfumato: Francesco Bagnaia ha chiuso solo in dodicesima piazza il Gran Premio d’Australia ed ha così dovuto abbandonare la speranza di aggiudicarsi il titolo iridato aritmeticamente con due gare d’anticipo, mettendo comunque un altro tassello nel puzzle che lo sta avvicinando al successo finale. Il piemontese ha accusato delle difficoltà tecniche evidenti, che lo hanno costretto ad annaspare nelle retrovie per ...

Classifica Mondiale Moto2 2018 : Francesco Bagnaia conserva il suo vantaggio su Miguel Oliveira dopo il GP di Phillip Island : Perde un solo punto Francesco Bagnaia nel confroto iridato in Moto2 con il portoghese Miguel Oliveira. Sono 36 le lunghezze di vantaggio di “Pecco” nei confronti del lusitano, nonostante il 12° posto del GP d’Australia. Per il centauro piemontese la possibilità nel prossimo appuntamento in Malesia di chiudere i giochi. Classifica Mondiale 2018 Moto2 (TOP-10) Pos. Rider Bike Nation Points 1 Francesco ...

Moto2 - GP Australia 2018 : Francesco Bagnaia può vincere il Mondiale con 2 gare d’anticipo. Le possibili combinazioni : Francesco “Pecco” Bagnaia si presenta a Phillip Island per il Gran Premio d’Australia 2018 con il primo match point per conquistare aritmeticamente il titolo iridato della Moto2 con due gare d’anticipo. Il torinese dello Sky Racing Team VR46 sta disputando un campionato fenomenale dimostrando di essere il pilota più completo e veloce della categoria ma deve fare i conti con un avversario solidissimo come il portoghese ...

Moto2 - GP Australia 2018 : Francesco Bagnaia vuole sfruttare il momento e sbarca a Phillip Island per chiudere i conti : Francesco “Pecco” Bagnaia non si vuole più fermare. Il pilota nato a Torino sbarca a Phillip Island per il Gran Premio d’Australia 2018 della Moto2 con un bottino di ben 37 punti di vantaggio sul più immediato inseguitore, il portoghese Miguel Oliveira. L’alfiere del team Sky Racing VR46 sta dominando questo ultimo scorcio di stagione e non ha la minima intenzione di voltarsi indietro. La vittoria di Motegi, anche se ...

Classifica Mondiale Moto2 2018 : Francesco Bagnaia si invola verso il titolo - +35 su Oliveira : Francesco Bagnaia è ormai vicinissimo alla conquista del Mondiale Moto2 2018 visto che ha 35 punti di vantaggio su Miguel Oliveira quando mancano solo tre gare al termine della stagione. Pecco ha concluso il GP del Giappone al secondo posto e ha ulteriormente allungato sul portoghese che ormai sembra essere con le spalle al muro. Di seguito la Classifica generale del Mondiale Moto2 2018: Classifica Mondiale Moto2 2018: 1 Francesco Bagnaia ...

Moto2 - GP Giappone 2018 : Francesco Bagnaia centra la sesta pole della stagione davanti a Quartararo e Lecuona. Oliveira solo 9° - Marini 11° : Francesco “Pecco” Bagnaia ha conquistato una fantastica pole position (la sesta della stagione) nel Gran Premio del Giappone 2018, sedicesimo e quartultimo appuntamento del Motomondiale. L’alfiere dello Sky Racing Team VR46, leader del Mondiale, è stato rapidissimo sin dal primo giro ed ha collezionato un run di sette-otto giri molto costanti sul piede del 1:50 alto che fa ben sperare anche in ottica gara. Il torinese ha fatto ...

Moto2 - GP Giappone 2018 : Francesco Bagnaia parte per il trittico asiatico con l’intenzione di chiudere i conti in anticipo : Fino a qualche settimana fa, più esattamente al ritorno in pista dopo le vacanze estive, c’era la netta sensazione che il titolo del Mondiale Moto2 2018 si sarebbe deciso sul filo di lana, addirittura in occasione della gara di Valencia. Dopo il successo di Miguel Oliveira in Repubblica Ceca, a metà agosto, sembrava che il portoghese fosse pronto a tenere la manopola del gas a tutta, per iniziare il rush finale da leader della classifica ...

Moto2 - Francesco Bagnaia : “Siamo una grande squadra - vi farò divertire fino alla fine” : L’Italia sogna in grande: dopo Franco Morbidelli è la volta di Francesco Bagnaia esaltare il tricolore nella categoria di Moto 2 per il Motomondiale 2018. L’azzurro è in vetta alla classifica iridata con 28 punti di margine sul portoghese Oliveira e può anche amministrare in vista dello sprint finale che vede nel prossimo week-end la tappa giapponese a Motegi. Come si difenderà Pecco dagli attacchi di Oliveira? “Non è facile, è ...

Moto2 - Mondiale 2018 : Francesco Bagnaia non si ferma più e si avvicina al titolo - Oliveira si arrende? : L’immagine di Luca Marini che, dopo aver tagliato il traguardo del Gran Premio di Thailandia 2018 della Moto2, raggiunge il suo compagno Francesco “Pecco” Bagnaia, che aveva appena vinto la gara, per comunicargli che era giunto secondo e, di conseguenza, aveva relegato in terza posizione Miguel Oliveira, rivale proprio di Bagnaia, rimarrà nella storia del MotoMondiale. L’esplosione di gioia susseguente da parte del pilota ...

Classifica Mondiale Moto2 2018 - Francesco Bagnaia allunga su Oliveira dopo il GP di Thailandia : dopo la vittoria nel GP di Thailandia 2018 davanti al compagno di squadra Luca Marini, Francesco Bagnaia è sempre più leader nel Mondiale di Moto2 davanti al portoghese Miguel Oliveira. Mancano quattro gare al termine del Campionato. Classifica Mondiale Moto2 dopo IL GP DI Thailandia 1 Francesco Bagnaia Kalex ITA 259 punti 2 Miguel Oliveira KTM POR 231 3 Brad BINDER KTM RSA 157 4 Lorenzo BALDASSARRI Kalex ITA 132 5 Alex MARQUEZ Kalex SPA 126 6 ...