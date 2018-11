Moto2 | Bagnaia campione | ' Il VR46 come una famiglia | abbiamo vinto tutti insieme'

Malesia : vittoria di Marini e Titolo a Bagnaia - la Moto2 è italiana : Francesco Bagnaia, terzo al traguardo del GP della Malesia, è Campione del Mondo in Moto2 con lo Sky Racing Team VR46. Dopo una stagione incredibile con 8 successi e 12 podi, Pecco si aggiudica il Titolo nella classe intermedia. Impresa completata anche dalla prima vittoria in carriera di Luca Marini, che ha dominato il GP. […] L'articolo Malesia: vittoria di Marini e Titolo a Bagnaia, la Moto2 è italiana sembra essere il primo su ...

Bagnaia campione del mondo in Moto2

Moto2 - Francesco Bagnaia correrà in MotoGP nel 2019. Un pilota di talento pronto a prendere per mano la Ducati : Francesco Bagnaia ha conquistato il titolo mondiale della Moto2. Al 21enne piemontese è bastato un terzo posto nel GP della Malesia per aggiudicarsi il primo titolo della carriera con una gara d’anticipo. Un anno dopo Franco Morbidelli è dunque ancora l’Italia a festeggiare nella cilindrata intermedia del Motomondiale. Impressionante il salto di qualità compiuto da Bagnaia nel 2018. Dopo un buon passato in Moto3, dove vinse due gare ...

Moto2 - Bagnaia non sta nella pelle : “ancora non ci credo - felice che ci fosse anche la mia famiglia” : Il pilota dello Sky Racing Team VR46 ha esternato le proprie sensazioni dopo la vittoria del titolo mondiale ottenuto a Sepang Un match point importantissimo a Sepang per Pecco Bagnaia, un’occasione presa al volo dal pilota italiano laureatosi campione del mondo di Moto2 dopo il Gp della Malesia. AFP/LaPresse Un successo voluto, cercato e ottenuto per il rider torinese, ancora incredulo davanti al risultato ottenuto: “è ...