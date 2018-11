Moto2 | Bagnaia campione del mondo a Sepang

Moto2 - Bagnaia : «Campione grazie a tutto il team» : Siamo diventati campioni del mondo tutti insieme '. GESTIONE GARA Poi Bagnaia ha spiegato come ha affrontato la gara di oggi, chiusa al terzo posto e vinta dal suo compagno di squadra Luca Marini: ' ...

Moto2 - Francesco Bagnaia correrà in MotoGP nel 2019. Un pilota di talento pronto a prendere per mano la Ducati : Francesco Bagnaia ha conquistato il titolo mondiale della Moto2. Al 21enne piemontese è bastato un terzo posto nel GP della Malesia per aggiudicarsi il primo titolo della carriera con una gara d’anticipo. Un anno dopo Franco Morbidelli è dunque ancora l’Italia a festeggiare nella cilindrata intermedia del Motomondiale. Impressionante il salto di qualità compiuto da Bagnaia nel 2018. Dopo un buon passato in Moto3, dove vinse due gare ...

Moto2 - Francesco Bagnaia campione del mondo : “Ho pianto di gioia sotto il casco. Abbiamo vinto insieme - fatto qualcosa di grande” : Lo si sperava e alla fine il risultato è arrivato: Francesco Bagnaia è campione del mondo della Moto2 2018. Il terzo posto del penultimo appuntamento del campionato a Sepang (Malesia), nella gara che ha regalato il primo successo nel Motomondiale a Luca Marini, è stato sufficiente per centrare l’iride al termine di un’annata fantastica, condita da 8 vittorie, 12 podi e 6 pole, quando manca ancora l’ultimo atto di Valencia ...