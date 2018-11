: #MotoGP: le parole di #Marquez, #Rins e #Zarco al termine del #MalaysianGP - FormulaPassion : #MotoGP: le parole di #Marquez, #Rins e #Zarco al termine del #MalaysianGP -

Marcha vinto ildella. Il campione del mondoGp ha portato la sua Honda al primo posto sul traguardo, davanti alla Suzuki di Alex Rins e alla Yamaha di Johann Zarco. Per lo spagnolo è il nono successo nel 2018, il settantesimo della carriera. Valentino Rossi era in testa a 3 giri dal termine, ma una scivolata ha messo fine alla sua corsa. Sesto posto per la Ducati di Andrea Dovizioso.(Di domenica 4 novembre 2018)