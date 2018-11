Moto 2 | Bagnaia è campione del mondo

Moto2 - Sepang : Bagnaia campione del mondo. Rossi : 'Fantastico Francesco' : Francesco Bagnaia è campione del mondo di Moto2. Nel Gran premio di Malesia il pilota torinese ha chiuso al terzo posto dietro a Luca Marini, primo, e al portoghese Miguel Oliveira. 'Mi ricorderò di questo giorno per tutta la vita. ...

Valentino Rossi - GP Malesia MotoGP 2018 : “È mancata la ciliegina - ho vissuto un sogno. Che gioia per mio fratello e Bagnaia” : Valentino Rossi ha sognato a lungo la vittoria nel GP di Malesia 2018, è stato in testa nella penultima tappa del Mondiale MotoGP fino a quattro giri dal termine quando il ritorno al successo sembrava davvero a un passo ma poi è clamorosamente caduto proprio sul più bello. La giornata era stata strepitosa fino a quel momento per il Dottore perché suo fratello Luca Marini aveva appena vinto in Moto2 e Francesco Bagnaia aveva conquistato il ...

Il pilota italiano Francesco “Pecco” Bagnaia ha vinto il Mondiale di Moto2 : Il pilota italiano Francesco “Pecco” Bagnaia ha vinto il Mondiale di Moto2, la più importante competizione di moto dopo la MotoGP. Bagnaia, che guida una Kalex, ha vinto il Mondiale dopo essere arrivato terzo nel Gran Premio di Malesia, a

Moto2 - Francesco Bagnaia correrà in MotoGP nel 2019. Un pilota di talento pronto a prendere per mano la Ducati : Francesco Bagnaia ha conquistato il titolo mondiale della Moto2. Al 21enne piemontese è bastato un terzo posto nel GP della Malesia per aggiudicarsi il primo titolo della carriera con una gara d’anticipo. Un anno dopo Franco Morbidelli è dunque ancora l’Italia a festeggiare nella cilindrata intermedia del Motomondiale. Impressionante il salto di qualità compiuto da Bagnaia nel 2018. Dopo un buon passato in Moto3, dove vinse due gare ...

