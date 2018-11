Milan tra Ibra e il Montolivo ritrovato Gattuso | Non è mai stato fuori rosa

Contatti tra Milan e Ibrahimovic per il mercato di gennaio : Lui ha nostalgia d'Europa, specialmente d'Italia: la MLS è un mondo che non gli appartiene. La sua famiglia si è trovata molto bene a Milano, soprattutto la compagna Helena: proprio lei, infatti, ...

Milano - segregata e violentata in casa dall'ex | Si salva lanciando un biglietto dalla finestra : E' rimasta segregata per due giorni in casa dall'ex che l'ha ripetutamente violentata. La donna è però riuscita a far filtrare in strada da una finestra un bigliettino con la richiesta di aiuto, ...

Alla Scala di Milano l’Elektra di Patrice Chéreau : per ricordare il regista a 5 anni dalla scomparsa : In scena dal 4 al 29 novembre al Teatro della Scala di Milano l'Elektra di Richard Strauss nell'allestimento del 2013 di Patrice Chéreau per celebrare i cinque anni dAlla morte del grande regista. La sua opera testamentaria continua a riscuotere grande successo ed è una pietra miliare nell'Opera contemporanea.Continua a leggere

Al MUDEC di Milano la mostra dedicata a Paul Klee : Al MUDEC di Milano fino al 3 marzo 2019 è in programma la mostra di uno degli artisti più rilevanti dell'astrattismo, Paul Klee Alle origini dell'arte . Questo evento è sostenuto dal Gruppo FS ...

Serie A Milan - altra tegola : lungo stop per Biglia : MilanO - Il nuovo infortunio di Lucas Biglia è più grave del previsto. La risonanza magnetica a cui si è sottoposto questa mattina il centrocampista argentino del Milan ha evidenziato "la lesione del ...

Milano : Ermanno Olmi - Gianmarco Moratti e Franca Sozzani tra i nuovi nomi illustri del Famedio : La cerimonia di iscrizione nel pantheon dei milanesi celebri alla presenza del sindaco Sala: "Milano città aperta e generosa"

Sanità : tornano i ritratti dei mecenati di Milano - accordo Policlinico-Brera. : "Siamo un ente speciale, un unicum al mondo. Un istituto di cura e ricerca che è anche il più grande proprietario terriero d'Italia e ha un enorme patrimonio di arte e cultura per il quale però non ...

Incidente al Portello di Milano : morto Andrea Masi di Tradate : Infortunio sul lavoro a Milano. A perdere la vita Andrea Masi, residente a Tradate (Varese). L’operaio di soli 18 anni

Milano - una palestra chiude improvvisamente : truffati 2.000 abbonati : A Milano, in viale Zara, era presente fino a qualche giorno fa una palestra che ha improvvisamente cessato l'attività. Oltre 2mila clienti sono rimasti fuori dai cancelli, senza possibilità di parlare con qualcuno ma soprattutto senza riavere indietro i soldi spesi per l'abbonamento. Milano, palestra truffa 2mila abbonati La Federconsumatori del capoluogo lombardo si è fatto portavoce di tutti i clienti truffati che si sono rivolti in massa ...

Post partita Milan-Genoa - siparietto tra Gattuso e Kessie : 'Sei una capra' - VIDEO - : Nel Post partita di Sky Sport condotto da Cattaneo, De Grandis e Ambrosini, proprio quest'ultimo ha interrogato il suo ex compagno nonché attuale allenatore del Milan sulla posizione del ...

Maltempo Milano : albero di 15 metri cade vicino alla Stazione Centrale : A causa del Maltempo, un albero di 15 metri è crollato vicino alla Stazione Centrale di Milano, in via Fabio Filzi angolo piazza IV novembre: fortunatamente nessuno è rimasto ferito. La pianta sarebbe caduta sui cavi elettrici della linea tranviaria che hanno attutito lo schianto. Registrati lievi danni alle auto posteggiate. Sul posto vigili del fuoco, polizia locale e il personale dell’Atm. L'articolo Maltempo Milano: albero di 15 metri ...

Milano - vietato il raduno al Campo X. L'ultradestra : «Andremo comunque» : L'Anpi aveva lanciato l'allarme. Il sindaco Beppe Sala s'era schierato al suo fianco. E ieri il nuovo prefetto di Milano, Renato Saccone ha deciso: bisogna evitare di «politicizzare» la ricorrenza di ...