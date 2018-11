Milan | Gattuso | Zona Romagnoli? Io non dimentico Icardi e quel derby

Gattuso dopo Udinese-Milan : 'Non eravamo scarsi prima - né siamo diventati bravi all'improvviso' : ... "So che brucia perdere all'ultimo minuto, venivamo anche noi dalla sconfitta nel derby alla fine ed è stata una mazzata " ha dichiarato l'allenatore rossonero a Sky Sport - Non era facile giocare ...

Udinese-Milan - Gattuso : “Infortunio Higuain - ha sentito una fitta alla schiena” : Udinese-Milan, LE PAROLE DEI TECNICI – Intervistato ai microfoni di Sky Sport, Gennaro Gattuso, tecnico del Milan, ha parlato di questa vittoria ottenuta in extremis sul campo dell’Udinese: “Meritavamo di vincere questa partita, siamo arrivati con tanti infortunati e non era facile venire a giocare qua questa sera. L’Udinese è una squadra fisica, abbiamo fatto […] L'articolo Udinese-Milan, Gattuso: “Infortunio ...

Milan - è una vittoria che vale ‘6 punti’ : adesso Gattuso pensa in grande e sogna lo sgambetto alla Juventus - così i rossoneri sono rinati : Si è conclusa l’11^ giornata del campionato di Serie A, si sono affrontate Udinese e Milan in una partita che ha regalato emozioni incredibili fino all’ultimo secondo. La partita sembrava indirizzata verso lo 0-0, poi una follia a centrocampo della squadra di Velazquez ha permesso a Romagnoli di firmare la rete del successo, delirio dei tifosi rossoneri e terza vittoria consecutiva che apre importanti scenari per il futuro. Il ...

Calcio - Serie A 2018-2019 : Udinese-Milan 0-1. Romagnoli in pieno recupero regala i tre punti a Gattuso : Il Milan passa per 0-1 in casa dell’Udinese nel posticipo dell’undicesima giornata di Serie A e aggancia nuovamente la Lazio, salendo a quota 21. I friulano restano a 9 in compagnia del Bologna al 17° posto, a ridosso della zona retrocessione. Nel primo tempo infortunio ad Higuain, che lascia il campo per problemi alla schiena, poi Cutrone fallisce l’occasione del vantaggio. Nella ripresa è Suso a sprecare da ottima posizione, ...

E’ la settimana di Romagnoli - delirio Milan nel finale contro l’Udinese : la squadra di Gattuso mette la terza [FOTO e VIDEO] : 1/22 Andrea Bressanutti/LaPresse ...

Udinese-Milan diretta live 0-0 : infortunio Higuain - tegola Gattuso! [FOTO e VIDEO] : 1/22 Spada/LaPresse ...

Udinese-Milan diretta live 0-0 : infortunio Higuain - tegola Gattuso! : Udinese-Milan diretta live – Continua il programma valido per l’11^ giornata del campionato di Serie A, in campo Udinese e Milan, due squadre pronte a regalare spettacolo. In particolar modo la squadra di Gennaro Gattuso sta attraversando un momento positivo, i rossoneri si sono riaffacciati alla zona Champions League ed adesso vogliono confermarsi. La stagione dei bianconeri non può essere considerata fino al momento ...

Udinese-Milan : 0-0 La Diretta Gattuso conferma la coppia Higuain-Cutrone : Udinese e Milan scendono in campo allo stadio Friuli nel posticipo domenicale delle ore 20.30, che chiude il programma della 11esima giornata di Serie A. I friulani vengono dal pareggio di Marassi ...

Milan tra Ibra e il Montolivo ritrovato Gattuso : "Non è mai stato fuori rosa" : La parola d'ordine è una sola: continuità. Il Milan infatti ne ha assoluto bisogno, per mantenere quel 4° posto che appena sette giorni fa sembrava lontanissimo. E invece, dopo le due vittorie con le ...

Milan - Gattuso teme l'Udinese : "Tante assenze - servono fame e cattiveria" : Il tecnico rossonero in vista della gara alla Dacia Arena: "Voglio vedere una crescita. Montolivo? Non era fuori rosa"

Milan - Gattuso annuncia il ritorno di Montolivo e svela : “non era fuori rosa” : Milan, Gennaro Gattuso ha parlato in conferenza stampa chiarendo il caso Montolivo, il tecnico pensa di utilizzarlo date le tante assenze “Montolivo? La cosa che mi dà più fastidio sono le chiacchiere da bar, che tante volte leggo. Montolivo non è mai stato fuori rosa, si è sempre allenato con la squadra, poi faccio delle scelte. Quando prepariamo le partite è sempre stato presente. La società sa quello che penso, se oggi è stato ...

Milan - Gattuso richiama Montolivo : era fuori da maggio scorso : Ritorno a sorpresa in casa Milan. Riccardo Montolivo è stato convocato da Gennaro Gattuso per la sfida di domani sera in trasferta contro l'Udinese. Si tratta della prima convocazione per l'ex ...

Milan - anche Calhanoglu dà forfait : adesso sono guai per Gattuso : Gennaro Gattuso ed il suo Milan dovranno fare a meno anche di Calhanoglu nella trasferta di Udine ricca di assenze di spessore Il Milan di Gennaro Gattuso, dovrà fare a meno anche di Calhanoglu nella trasferta di Udine. L’infermeria rossonera è pienissima, con Calabria, Bonaventura, Biglia, Caldara ed ora anche Calhanoglu che non saranno disponibili per l’incontro con l’Udinese. L’assenza de turco apre una grande ...