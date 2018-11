Milan | Donnarumma | ' Stiamo alla grande! Errore nel derby? Ci ho lavorato'

Milan - come è difficile essere Donnarumma : Leggi l'articolo completo sull'edizione odierna del Corriere dello Sport Gattuso: "Su di me giudizi prevenuti" Lungo stop per Biglia

Milan - contro il Genoa tre punti che salvano Gattuso : 2-1 - Romagnoli segna anche a Donnarumma : Alessio Romagnoli nel bene e nel male. Il Milan piega il Genoa 2-1 nel recupero della prima giornata di campionato, la gara non venne giocata dopo il crollo del ponte Morandi a Genova, grazie ad un ...

Milan - Gattuso : 'Ora restiamo al 4° posto. Complimenti a Donnarumma' : ... per come avevamo preparato le due partite e per le defezioni che ci sono state, è stata una buona prestazione anche si poteva far meglio" ha detto l'allenatore intervistato da Sky Sport. Con questo ...

Milan - Leonardo : “Donnarumma e Higuain importantissimi - a Paquetà servirà tempo” : Il direttore dell’area tecnica del Milan Leonardo, ai microfoni di Sky Sport si è soffermato su diverse tematiche che riguardano il momento dei rossoneri, dal mercato a Donnarumma e Higuain. Si comincia dal reparto offensivo: “Avevamo le idee chiare sin dall’inizio. Non siamo corti, abbiamo giocatori che possono fare la punta come Castillejo e Borini. Siamo partiti con l’idea di gioco del 4-3-3, ma col tempo è normale che si ...

Gol Saponara - l’ex Milan punisce Donnarumma da dentro l’area [VIDEO] : Gol Saponara – Cutrone ha portato in vantaggio i rossoneri, ma pochi minuti dopo è arrivato puntuale il gol dell’ex firmato da Saponara, che ha ristabilito la parità. Il trequartista blucerchiato ha ricevuto sulla sinistra, si è accentrato saltando Calabria e ha calciato a giro con il destro non lasciando scampo a Donnarumma. Saponara scoring against his former club. A quick response from Samp! #MilanSampdoria 1-1 . #SerieA ...

Milan - Antonio Donnarumma : «Gattuso è un'arma in più per noi - Gigio è sereno» : Il fratello di Gianluigi Donnarumma, Antonio, ha parlato nel pre-partita di Milan-Sampdoria au microfoni di RaiSport e Milan Tv

Milan - il flop Donnarumma è colpa tua! La medicina panchina - per il suo bene : E' evidente che questo per Donnarumma non era possibile, visto che è esploso fin da subito nel Milan, ovvero uno dei club più prestigiosi del mondo. Tuttavia questa 'fortuna' si è rivelata essere un'...

Milan - Donnarumma sull'altalena : e il dibattito si riaccende... : Scegliete un portiere a caso: Neuer, Buffon, Alisson… uno qualunque, il vostro preferito. Aprite Google e digitate la parola «papera» accanto al suo nome. In un attimo comparirà un campionario ...

Salvini distrugge il Milan : “Donnarumma vada in Primavera - Gattuso da vaffa…” : Matteo Salvini ha distrutto il Milan e sopratutto il suo tecnico Gattuso reo di non aver azzeccato le sostituzioni ieri contro l’Inter “Sabato ho passato la giornata a Roma in Consiglio dei Ministri… Manovra economica, Equitalia, tasse… Week end finito alla grande. Mi spiace per mio figlio ma lo avevo avvisato: ‘Sereno tanto io ho cominciato a vedere il Milan in B, quindi tu sei già un gradino avanti’. Poteva finire 0-0 e sarebbe ...

Inter-Milan 1-0 : Icardi decide - Donnarumma tremendo - Higuain leone in gabbia Foto Errore di Donnarumma : video : Spalletti conduce il derby dall’inizio alla fine, lo vince utilizzando bene i cambi, non rischia nulla e crea tanto. Gattuso torna sulla terra: la squadra prende un altro gol

Milan - Gattuso : "Ha meritato l'Inter. Donnarumma? Non è colpa sua" : Non pecca certo di sincerità. 'Ai punti ha meritato sicuramente l'Inter. Loro hanno giocato meglio di noi, ed è giusto che abbiano vinto'. Parla così il tecnico del Milan Gennaro Gattuso dopo un derby ...

Inter-Milan - Gattuso : 'Donnarumma? Siamo stati polli tutti sul gol. Loro hanno fatto qualcosa in più' : ... "Ai punti l'Inter meritava qualcosa in più di noi, ma se la partita fosse finita 0-0 ci sarebbero state tante cose positive " ha dichiarato l'allenatore rossonero a Sky Sport - Abbiamo affrontato ...

Inter-Milan 1-0 : gol di Icardi su papera di Donnarumma : Ogni volta un po' più in là. Ogni volta al limite. Ogni volta. Inizia a essere un vizio. L'Inter colpisce ancora nel recupero. Colpisce ancora sull'asse Vecino-Icardi. Ancora di testa. Stavolta non ...

L'Inter si prende il derby nel recupero : gol di Icardi - ma il Milan paga l'errore di Donnarumma : LA CRONACA LE FORMAZIONI UFFICIALI INTER: Handanovic; Vrsaljko, De Vrij, Skriniar, Asamoah, Vecino, Nainggolan, Politano, Perisic, Brozovic, Icardi Milan: Donnarumma; Calabria, Romagnoli, Musacchio, ...