Migranti | diario dalla Mediterranea – Pensando a quella bambina ho capito cosa dobbiamo

(Di domenica 4 novembre 2018) Seconda giornata sulla Mare Jonio, ci dirigiamo verso sud avvicinandoci alla zona Sar. La situazione è tranquilla, ma il mare è agitato con onde fino a due metri e mezzo; ne approfitto per riflettere sulla nostra missione e mi torna in mente la mamma di “No-more”. È il 2005, sono al Bottom Hospital, il più grande reparto maternità pubblico del Malawi: 12.000 parti l’anno. In Italia il più grande punto nascita non arriva a 6.500, giusto per farvi capire la situazione. Ci ho lavorato per due anni, gestendo un progetto finanziato dal nostro ministero degli Affari Esteri. Tantissimi neonati, spazi angusti, poco personale. Per non confondere i neonati, appiccicavamo un nastro di carta adesiva sul torace con nome e numero di cartella clinica. Un giorno ho letto “No-more”: una mamma aveva chiamato sua figlia così, “Basta”. Lei è una delle 214 milioni di ...