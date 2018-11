Mielite flaccida acuta | il colpevole è forse un enterovirus

USA - è allarme per epidemia di Mielite flaccida acuta - : Una malattia rara, la mielite flaccida acuta , si sta diffondendo negli Stati Uniti. L' allarme è stato lanciato dal Centro per il controllo e la prevenzione delle malattie degli Stati Uniti . La ...

Mielite flaccida acuta : nuovi casi in 22 stati USA della misteriosa malattia paralizzante che colpisce i bambini : Le autorità statunitensi hanno riportato l’aumento dei casi di una rara malattia paralizzante che colpisce i bambini e che sembra comparire ogni due anni. Quest’anno almeno 62 casi sono stati confermati in 22 stati e almeno altre 65 malattie sono investigate in questi stati, secondo i Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Simili ondate della stessa patologia si sono verificate nel 2014 e nel 2016. Le autorità dei CDC dichiarano di ...