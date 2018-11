Midterm | Democratici avanti alla Camera ma Trump è in rimonta

Elezioni Usa - martedì il voto di Midterm . I democratici puntano alla maggioranza della Camera : martedì 6 novembre gli Stati Uniti vanno al voto per le Elezioni di metà mandato. Si rinnovano gran parte del Congresso e 36 governatori su 50. In ballo ci sono tutti i 435 seggi della Camera , United ...

Elezioni Midterm Usa 2018 - repubblicani più a destra e democratici più a sinistra : l’effetto Trump è la polarizzazione : Se c’è un dato politico che queste Elezioni di midterm rendono evidente è la trasformazione interna che i due maggiori partiti, repubblicano e democratico, hanno subito in questi anni. Il GOP non ha resistito all’ascesa travolgente di Donald Trump e ora appare un partito molto meno ricco, articolato, diverso, rispetto a un paio di anni fa. Il nazionalismo populista incarnato e rivendicato dal presidente ha fatto piazza pulita di aree e temi ...

Midterm - democratici avanti alla Camera/ Elezioni Usa - ultime notizie : sondaggi - Donald Trump al 47% : Usa, Elezioni di Midterm : meno due settimane. ultime notizie , prova cruciale per Trump : ecco cosa può accadere dopo il voto in programma il prossimo 6 novembre(Pubblicato il Tue, 23 Oct 2018 19:19:00 GMT)

Midterm - DEMOCRATICI AVANTI ALLA CAMERA/ Elezioni Usa - ultime notizie : Trump resiste - Obama ‘suona’ la carica : Usa, Elezioni di MIDTERM : meno due settimane. ultime notizie , prova cruciale per Trump : ecco cosa può accadere dopo il voto in programma il prossimo 6 novembre(Pubblicato il Tue, 23 Oct 2018 17:10:00 GMT)

Obama ai democratici per le elezioni di Midterm : andate a votare : Perché alla fine c'è solo un controllo reale sugli abusi di potere e sulla cattiva politica. E siete voi e il vostro voto". Obama ha parlato delle elezioni di novembre come delle "più importanti di ...

Usa - Taylor Swift si schiera - appoggia democratici in Midterm : Washington, 8 ott., askanews, - La pop star Usa Taylor Swift non si è mai schierata pubblicamente in politica finora, ma l'autrice di 'Bad Blood' è scesa in campo in vista delle elezioni di midterm a novembre. In un lungo post su Instagram, dove ha 112 milioni di follower, la 28enne Swift ha spiegato ...