Microsoft Edge per Android | nuovo aggiornamento per la versione beta

Microsoft Edge per iOS si aggiorna con il supporto agli shortcuts di Siri : Microsoft Edge si è aggiornato recentemente sull’App Store di casa Apple alla versione 42.6.3 per tutti gli smartphone e tablet con a bordo iOS. Changelog • Tieni premuti i pulsanti nella barra in basso per vedere le azioni rapide. • Apri il browser direttamente dalla schermata di blocco con gli shortcuts di Siri. • Utilizza il widget nella schermata “Oggi” per ottenere le azioni rapide e i siti web principali. • Quando si ...

Microsoft Edge : elenco delle principali novità in Windows 10 October 2018 Update : Con Windows 10 October 2018 Update, Microsoft Edge, il browser del colosso di Redmond, è stato ulteriormente migliorato con l’introduzione di diverse novità. Rinnovata l’interfaccia del menu e delle impostazioni Accanto ad ogni voce del menu sono state aggiunte le icone e le scorciatoie da tastiera per rendere più veloce la navigazione. Introdotta la possibilità di rimuovere e aggiungere le icone nella barra degli strumenti. Il design delle ...

YouTube : la modalità picture-in-picture approda su Microsoft Edge e Google Chrome : Dopo averlo testato nei mesi scorsi con un rilascio graduale di tipo A/B, Google ha finalmente implementato per tutti gli utenti PC la modalità picture-in-picture di YouTube. Si tratta di una funzionalità richiestissima che viene ora integrata all’interno dello stesso sito WEB consentendo la visualizzazione di video in background su una piccola finestra in sovraimpressione non ridimensionabile. Sfortunatamente, non appena si chiude la ...

Microsoft Edge per Android : scoperto un curioso Easter egg : Un recente aggiornamento rilasciato da Microsoft per la versione beta di Microsoft Edge e numerato 42.0.0.2519 pare abbia segretamente introdotto un curioso Easter egg. Alcuni utenti hanno infatti notato che, al superamento delle 100 schede attive, l’apposito pulsante posizionato sulla barra di navigazione inferiore cambia icona: invece del classico simbolo appare il vero e proprio Ninja Cat che, per chi non lo sapesse, è la mascotte ...

Microsoft Edge (Beta) si aggiorna su Android : introdotto il numero delle schede aperte : La versione Beta del browser Edge sviluppato da Microsoft per gli smartphone e i tablet Android si è aggiornata recentemente alla versione 42.0.0.2519. Changelog Il numero delle schede aperte, sulla falsariga di Chrome, viene ora mostrato nella barra di navigazione. Fix di bug. Link al download Microsoft Edge (Free, Google Play) ?