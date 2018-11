“Mi ha toccato il sedere” e stende il buttafuori con una presa al collo Ma le telecamere

ilfattoquotidiano

(Di domenica 4 novembre 2018) E’ successo in un locale notturno di Plattsbugh, negli Stati Uniti, dove nei giorni scorsi una ragazza di 22 anni, Kierah LaGrave, dopo essersi sentita palpeggiare il sedere, si è avventata contro quello che credeva essere il suo molestatore. L’uomo, che in realtà non l’aveva nemmeno sfiorata, è stato messo ko con unaalche lo ha anche fatto svenire. Ledi sicurezza, che hanno ripreso l’intera scena, svelano una realtà differente. A toccare il sedere alla giovane è stata la sua amica, un gioco che ha generato un malinteso finito con l’arresto della giovane per aggressione. L'articolo “Mi hail sedere” eilcon unaal. Ma lesvelano una realtà diversa proviene da Il Fatto Quotidiano.