Messi convocato per Inter-Barcellona

Barcellona - Messi ce la fa : convocato contro l'Inter : Era lui l'osservato numero uno del Barcellona, su cui erano puntati tutti i riflettori a causa del dubbio riguardo la convocazione: Messi alla fine ce l'ha fatta. È stato convocato in occasione della sfida di Champions League in programma martedì sera contro l'Inter alle ore 21:00 presso San Siro. L'argentino è riuscito dunque a recuperare dalla frattura del radio del gomito destro (LEGGI QUI) che aveva subito nel match di campionato con il ...

Scaloni : “Messi non convocato per le prossime amichevoli” : “Ho parlato con Leo e pensiamo che la cosa migliore sia che non venga convocato per le prossime amichevoli”. Il ct dell’Argentina, Lionel Scaloni, annuncia così la mancata convocazione di Lionel Messi per le amichevoli di ottobre contro Iraq e Brasile. “Siamo in una tappa particolare, certi ragazzi giovani devono continuare ad indossare la maglia dell’Argentina per dimostrare le loro qualità -aggiunge ...