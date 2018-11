Mediaset verso dividendo | presto vendita piattaforma tecnologica Premium a Sky

Carlo Conti verso Mediaset? Nuovo show con Gerry Scotti e Bonolis : Carlo Conti lascia la Rai per lo show con Gerry Scotti e Paolo Bonolis? Carlo Conti lascia la Rai per Mediaset? Secondo quanto anticipa il settimanale Chi, in edicola oggi mercoledì 24 ottobre, Carlo Conti starebbe pensando di lasciare Viale Mazzini. Per il conduttore ci sarebbero già delle trattative in corso con altre reti. Per il momento, la notizia non ha carattere di ufficialità ma potrebbe essere confermata o smentita a breve. Il futuro ...

Mediaset verso esercizio put per cessione Premium a Sky come da accordi : Mediaset sarebbe intenzionata a esercitare fra poche settimane, già a inizio novembre, l'opzione put per la cessione della piattaforma Premium a Sky come previsto dagli accordi del 30 marzo. Non arrivano smentite (nè conferme) dal gruppo di Cologno alle indiscrezioni circolate in questi giorni sulle proprie intenzioni relative al veicolo già costituito ad hoc, R2. In esso è confuita la piattaforma tecnologic...

Grande Fratello Vip - Ilary Blasi verso il 'suicidio'. Mediaset non smentisce : 'Perché rischiano il disastro' : Nessuna smentita da Mediaset : il Grande Fratello Vip va verso la doppia programmazione. Due puntate a settimana, lunedì e giovedì, a partire dal 22 e 25 ottobre. Ma proprio quest'ultima data sta ...

Mediaset verso cessione di piattaforma Premium a Sky : Piccoli passi in avanti per Mediaset che a Piazza Affari avanza dello 0,27%. La piattaforma Premium del Gruppo del Biscione potrebbe essere ceduta a Sky il 1° novembre prossimo. Lo scrive Il Sole 24 ...