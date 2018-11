Matteo Salvini è pronto a fare cadere il Governo

Maltempo - Matteo Salvini e il selfie verso Belluno. L'Italia devastata - il Pd pensa a insultarlo. Lui li gela : L'Italia piange i morti e le devastazioni del Maltempo , ma Pd e sinistra pensano solo a Matteo Salvini . Per denigrarlo, ovviamente. Il vicepremier e ministro degli Interni ha visitato con la ...

Luigi Di Maio - crollo nervoso. Retroscena : 'Matteo Salvini vuole far saltare tutto e andare con Berlusconi' : "La Lega ha deciso deliberatamente di alzare tiro: l'obiettivo è indebolire Luigi Di Maio". A parlare, all'agenzia Adnkronos, è un anonimo dirigente del Movimento 5 Stelle ed è la conferma che tra i due partiti della maggioranza l'aria è sempre più irrespirabile, nonostante Matteo Salvini continui a dire che i suoi rapporti con Di Maio siano ottimi e che i due si sentano ogni giorno. Il problema, è che secondo un Retroscena del Giornale sarebbe ...

Maltempo - Matteo Salvini : “Raccogliamo i danni dell’ambientalismo da salotto” : Il ministro dell'Interno Salvini, in visita alle zone del Veneto colpite dall'ondata di Maltempo, dà la sua lettura del rischio idrogeologico del Paese: "Troppi anni di incuria e malinteso ambientalismo da salotto che non ti fanno toccare l'albero nell'alveo ecco che l'alberello ti presenta il conto".Continua a leggere

Giorgia Meloni : 'Sì al decreto sicurezza ma non sarò la ruota di scorta di Matteo Salvini' : 'Se qualcuno pensa di darci uno strapuntino per fare la ruota di scorta della maggioranza, sbaglia di grosso '. Giorgia Meloni è molto dura: se Fratelli d'Italia voterà sì al decreto sicurezza, non ...

Immigrati - Filippo Facci : 'Con Matteo Salvini meno morti nel Mediterraneo' : Un altro dato è che non esiste solo il Mediterraneo: nei primi dieci mesi del 2018 i migranti scomparsi sulle rotte migratorie di tutto il mondo sono state 3.122, non solo 1.987 come nel mare nostrum.

Silvio Berlusconi - il piano per disinnescare Matteo Salvini : 'Fanno tutto loro...' - ha in mano un sondaggio : La forza dei sondaggi e dell'opposizione. Dentro Forza Italia , scrive il Giornale , sta prendendo piede l'idea che per uscire dalla tenaglia di Lega e M5s occorra semplicemente aspettare, mentre i ...

Nando Pagnoncelli - sondaggio epocale : la Lega 'vede' il 40% - Matteo Salvini divora i voti del M5s : Non si ferma più, Matteo Salvini. Il sondaggio di Nando Pagnoncelli per il Corriere della Sera fotografa l'escalation incontenibile della Lega , che vola al 34,7% , con il M5s ancora più staccato , al ...

Quota 100 - secondo Matteo Salvini la misura sarà solo 'parziale' : Se mi dicono che di botto se ne vanno in pensione centomila persone in settori chiave dell'amministrazione pubblica come le scuole e gli ospedali è ovvio che non possiamo consentirlo, lo ha dichiarato il ministro dell'Interno Matteo Salvini [VIDEO]a margine della presentazione del nuovo libro di Bruno Vespa. Lo stesso vicepremier della Lega, infatti, ha rassicurato che il Governo giallo-verde intende procedere gradualmente per evitare esodi di ...

Il premier Conte si arrabbia con Matteo Salvini : Il premier Conte infastidito da Matteo Salvini Matteo Salvini, ormai da mesi, ha messo nel mirino Jean-Claude Juncker, al quale Salvini ha già promesso un brindisi “con caffè Borghetti”. E, come scrive il Corriere della Sera, mentre la Lega continua con i suoi attacchi frontali il premier si sente sempre più un Don Chisciotte alle prese con i proverbiali mulini a vento, costretto a mettere costantemente pezze a causa delle esuberanze delle ...

Matteo Salvini festeggia con OA Sport il bronzo di Marco Lodadio ai Mondiali. Celebra la medaglia sui social : Matteo Salvini ha festeggiato lo storico bronzo di Marco Lodadio ai Mondiali condividendo l’articolo pubblicato da OA Sport. Il Ministro dell’Interno e Vice Presidente del Consiglio, che nei giorni scorsi aveva fatto visita alla nostra Nazionale impegnata a Doha (Qatar), ha gioito per lo storico risultato del 26enne laziale che è salito sul podio iridato grazie a un meraviglioso esercizio agli anelli. Clicca ...

Lega - il trionfo di Susanna Ceccardi e Matteo Salvini : a Pontedera si prendono la sede storica del Pd : Sbianchettati tutti i simboli del Pd, ka sede del partito democratico a Pontedera , Pisa, diventa della Lega che ha dato il via ai lavori di ristrutturazione. Susanna Ceccardi, sindaca leghista di ...

Nave Diciotti - perché la procura di Catania ha chiesto l’archiviazione per Matteo Salvini : Il pm Zuccaro ha motivato così la richiesta di archiviazione: il ritardo nell'autorizzazione a far scendere i migranti dalla Nave Diciotti è giustificato "dalla scelta politica, non sindacabile dal giudice penale per il principio della separazione dei poteri, di chiedere in sede europea la distribuzione dei migranti, in un caso in cui sarebbe toccato a Malta indicare il porto sicuro".Continua a leggere

Matteo Salvini brutale contro Marco Minniti : 'Nervosetto eh? Ecco cosa gli rode' : Matteo Salvini sbrana Marco Minniti . L'attuale ministro dell'Interno attacca il suo predecessore per l'intervento a Piazzapulita in cui ha detto alla giornalista: "A lei batte il cuore per Salvini". '...