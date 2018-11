Matteo Renzi è sicuro | il governo è agli sgoccioli | tornerà governo tecnico

Matteo Renzi - il piano per creare il governo M5s-Pd : la telefonata di Dario Franceschini e l'offerta indecente : Le ore del complotto. Contro Matteo Renzi , ma soprattutto contro l'Italia. Per qualche giorno, spiega Renzi, sembrava tutto già scritto e calato dall'alto: l'Italia sarebbe finita in mano a un ...

Matteo Renzi - la profezia horror : 'Sta andando tutto a rotoli...' - tornano Mario Monti ed Elsa Fornero : ... che secondo l'ex segretario del Pd potrebbe avere le settimane contate, sotto il peso delle contraddizioni di una maggioranza improvvisata, ma soprattutto dello spread e della guerriglia, politica, ...

Matteo Renzi umiliato da Dario Argento : 'Pd partito di zombie - il virus l'ha portato lui' : 'Oggi l'epoca degli zombie'. Dario Argento di horror se ne intende come pochi, e la politica oggi sembra più terrificante delle sue pellicole. 'Se si va alla Camera qualche zombie se ne trova - ha spiegato a Un Giorno da pecora , su Radio1 Rai -. Ci sono partiti che sono un po' ...

Salvini su Matteo Renzi : “Fa cadere le palle a terra” : Salvini dal Qatar commenta Matteo Renzi Il ministro degli Interni Matteo Salvini, in diretta da Qatar, ha risposto alle accuse lanciate questa mattina dall’ex premier Matteo Renzi: “Tu firmi commesse per miliardi in Qatar e poi in Italia c’è il Pd, c’è Renzi che protesta e ti cadono le palle. Hai governato sei anni e non hai fatto nulla se non massacrare gli italiani e ora tu dai lezioni a noi? Monti, Renzi, Fornero, ...

Matteo Renzi show - quando il politico ruba il mestiere al comico : Le recensioni senza inutili millanterie del giornalista e autore comico per L'Espresso: ogni settimana la graffiante satira sull'attualità

Spread - Matteo Renzi alla follia : il differenziale tra Btp e Bund scende? 'Segnale negativo' : Lo Spread è sceso sotto quota 300, chiudendo in serata di lunedì 29 ottobre a quota 297. E gli analisti, salvo imprevisti, prevedono un ulteriore ribasso del diffeRenziale tra Btp e Bund con una tendenza verso quota 250. Un segnale positivo dopo giorni di allarme, che invece Matteo Renzi ha commentato negativamente: "Anche oggi il dato dello Spread è negativo, perché se anche è stato considerato in leggero calo, questo dato in realtà non deriva ...

Consip - archiviazione per Renzi sr. Così la Procura rilancia Matteo : Probabili festeggiamenti a casa Renzi. La Procura di Roma ha chiuso le indagini sul caso Consip e ha chiesto l'archiviazione di Tiziano, accusato di traffico d'influenze, e padre dell'ex premier nonché ex segretario del Pd Matteo Segui su affaritaliani.it

Matteo Renzi ricorda Gilberto Benetton sul Gazzettino : "Sciacalli e lecchini spariscono nel momento della difficoltà" : "Ho scritto un articolo sul Gazzettino in memoria di Gilberto Benetton: trovo incredibile che in un mondo di sciacalli e codardi vi siano tanti lecchini e ruffiani con i potenti di turno che poi spariscono nel momento della difficoltà e del dolore". Lo scrive su Twitter l'ex premier e senatore del Pd, Matteo Renzi.Ho scritto un articolo sul @Gazzettino in memoria di Gilberto #Benetton: trovo incredibile che in un mondo di sciacalli e ...

Matteo Renzi - chiesto rinvio a giudizio della madre/ Direkta - Laura Bovoli accusata di bancarotta fraudolenta : Matteo Renzi, chiesto rinvio a giudizio della madre Laura Bovoli: è accusata di concorso in bancarotta fraudolenta per il crac della società Direkta srl. Le ultime notizie(Pubblicato il Sun, 28 Oct 2018 23:03:00 GMT)

Manovra - Matteo Renzi : “Di Maio c’è o ci fa? I mercati sono critici e lui attacca Draghi” : Matteo Renzi ha replicato alla stoccata di Luigi Di Maio: "I mercati sono molto critici sull'Italia e lui, tra un condono e l'altro, che fa? attacca Draghi. Di Maio non deve attaccare Draghi o la Leopolda: deve cambiare la Manovra altrimenti l'Italia va a sbattere. E già che c'è cambi anche chi gli scrive i discorsi".Continua a leggere

Matteo Renzi all’attacco del premier Conte : “Ci fa fare figuracce” : Matteo Renzi non si placa questa volta preso di mira il premier Conte, colpevole di far fare figure pessime all’estero Il premier Giuseppe Conte fa fare all’Italia “figuracce davanti alla stampa straniera”. Lo ha detto Matteo Renzi in un video postato su Facebook in cui dice che commentare gli atti di Conte è come “sparare sulla croce rossa”. “Il presidente del Consiglio si chiama Giuseppe Conte e ne ...

Matteo Renzi - con i 'comitati civici' è iniziata l'uscita dal Pd : Matteo Renzi ha iniziato la sua uscita dal Pd , lanciando i 'comitati civici' alla Leopolda, che saranno un paracadute qualora, anzichè uscirne lui, sarà il Pd a farlo uscire al congresso mettendolo ...

Matteo Salvini - frecciatina a Renzi e Boschi : 'Gli consiglio yogurt al miele e melissa' : Matteo Salvini, dopo il trionfo 'eclatante per i risultati in Trentino e Alto Adige ' lancia una frecciatina all'ex premier del Pd Matteo Renzi e alla ex sottosegretaria alla presidenza del consiglio ...

Matteo Renzi - SENTENZA CONTRO MARCO TRAVAGLIO/ Ha diffamato papà Tiziano : “Così si rischia di chiudere” : MATTEO RENZI CONTRO MARCO TRAVAGLIO e il Fatto Quotidiano: “Condannati per aver diffamato mio padre Tiziano”. Risarcimento di 95mila euro. L'annuncio dell'ex premier(Pubblicato il Tue, 23 Oct 2018 06:44:00 GMT)