Matteo Bocelli | il figlio del grande cantante ha lasciato tutti a bocca aperta

Andrea e Matteo Bocelli a Che tempo che fa. Il figlio : “Non osavo cantare davanti a mio padre”. E lui : “Ha talento” : Andrea Bocelli ospite, insieme al figlio Matteo, a Che tempo che Fa di Fabio Fazio su Rai 1, dopo l’esibizione del suo ultimo singolo Fall On Me tratto dall’album Sì, ha raccontato diversi aneddoti di vita familiare. Sulla professione da cantante del figlio – che vanta anche qualche esperienza come modello al fianco di Jennifer Lopez – lo stesso Matteo ha confessato: “Non osavo cantare davanti a mio padre” e il tenore ha allora ...

Andrea Bocelli e il figlio Matteo/"Stanchi delle interviste - sono sempre le stesse domande" (Che tempo che fa) : Video, Andrea Bocelli a Che tempo che fa spiega il motivo del successo di suo figlio Matteo, con il quale ha dato vita a un interessante duetto musicale. (Pubblicato il Sun, 28 Oct 2018 22:05:00 GMT)

CHE TEMPO CHE FA/ Anticipazioni e ospiti : Andrea Camilleri - Andrea e Matteo Bocelli - Mara Venier - Lilli Gruber : Che TEMPO che fa, Anticipazioni e ospiti 27 ottobre: Andrea e Matteo Bocelli, Andrea Camilleri, Lilli Gruber, Mara Venier si raccontano ai microfoni di Fabio Fazio.(Pubblicato il Sun, 28 Oct 2018 10:31:00 GMT)

Andrea Bocelli/ Video - il duetto con il figlio Matteo e l'attesa di 14 anni (E poi c'è Cattelan a Teatro) : Andrea Bocelli è ospite a E poi c'è Cattelan a teatro, parlerà soprattutto dello splendido duetto con il figlio Matteo che ha commosso tutti i suoi sostenitori. Un ritorno dopo 14 anni.(Pubblicato il Tue, 23 Oct 2018 13:14:00 GMT)

Andrea Bocelli/ “Mio figlio Matteo si vergognava di cantare davanti a me. Ha ciò che non si può insegnare” : Dopo quattordici anni Andrea Bocelli torna con un nuovo album, "Sì", che uscirà il 26 ottobre. All'interno ci saranno collaborazioni con Dua Lipa, Ed Sheeran e testi di Tiziano Ferro.(Pubblicato il Fri, 19 Oct 2018 11:53:00 GMT)

Chi è Matteo - il figlio di Andrea Bocelli : Modello, cantante, ma soprattutto figlio di uno dei tenori più famosi al mondo: stiamo parlando di Matteo, il secondogenito di Andrea Bocelli. Occhi neri e fisico scolpito, Matteo fa il modello, ma sogna di seguire le orme del suo celebre papà. Ha preso parte a diverse campagne pubblicitarie di Guess dopo aver conosciuto Paul Marciano che, colpito dal suo fascino, gli ha chiesto di posare con Jennifer Lopez. Classe 1997, Bocelli Junior è nato ...

Matteo Bocelli duetta con papà Andrea Bocelli/Video - "il cognome ha reso l’inizio più semplice" : Andrea Bocelli torna con il nuovo album di inediti pop, dal prossimo 26 ottobre. Il CD dell’artista toscano s’intitola “Sì”. Al suo interno dodici brani e quattro bonus track.(Pubblicato il Mon, 15 Oct 2018 23:05:00 GMT)

ANDREA BOCELLI PUBBLICA “SÌ” - NUOVO ALBUM DI INEDITI/ Il duetto con il figlio Matteo : “Non sapevo che…” : ANDREA BOCELLI torna con il NUOVO ALBUM di INEDITI pop, dal prossimo 26 ottobre. Il CD dell’artista toscano s’intitola “SÌ”. Al suo interno dodici brani e quattro bonus track.(PUBBLICAto il Mon, 15 Oct 2018 20:37:00 GMT)

Andrea Bocelli pubblica “Sì” - nuovo album di inediti/ Nel CD anche i figli Amos e Matteo : dedica alla moglie : Andrea Bocelli torna con il nuovo album di inediti pop, dal prossimo 26 ottobre. Il CD dell’artista toscano s’intitola “Sì”. Al suo interno dodici brani e quattro bonus track.(pubblicato il Mon, 15 Oct 2018 19:22:00 GMT)

Dal 26 ottobre Andrea Bocelli torna con l’album “Sì” in cui duetta con il figlio Matteo : Milano. “Non sono ancora riuscito a parlare bene in inglese, nonostante giro il mondo da anni: la lingua è una

Andrea Bocelli con il figlio Matteo in Fall on me - live a Milano per la presentazione dell’album Sì (video) : Andrea Bocelli con il figlio Matteo in Fall on me: il duetto emozionante chiude la presentazione stampa dell'album Sì, che si è tenuta oggi a Milano. Andrea Bocelli ha tardato di circa un'ora e mezza: era in elicottero quando è stato costretto ad un atterraggio d'emergenza a causa della nebbia che non avrebbe consentito di proseguire il viaggio. Atterrato in una città italiana non nota, Bocelli ha dovuto cercare una macchina per raggiungere ...

Andrea Bocelli e il figlio Matteo - l'emozionante duetto «Fall On Me» : Per la presentazione di Sì , il nuovo album di Andrea Bocelli composto da 16 inediti che uscirà il prossimo 26 ottobre, a 14 anni di distanza da Andrea , il tenore ha regalato un emozionante duetto ...

Anche Ed Sheeran e Dua Lipa nel nuovo album di Andrea Bocelli - in duetto col figlio Matteo in Fall on me (audio e testo) : Il nuovo album di Andrea Bocelli sta per arrivare, insieme alle numerose collaborazioni che hanno fatto fronte comune per entrare a far parte del nuovo progetto dell'artista toscano che torna agli inediti dopo 14 anni di assenza dal mercato con un disco completamente nuovo. Già fatto il nome di Ed Sheeran, che partecipa all'opera con un brano scritto da Tiziano Ferro, ma ci saranno Anche Aida Garifullina e Josh Groban. A qualche settimana ...

Nel nuovo disco Bocelli duetta con Ed Sheeran - Dua Lipa e il figlio Matteo : Ci sono anche Ed Sheeran, Dua Lipa, Josh Groban e la firma di Tiziano Ferro nel nuovo album di Andrea Bocelli, 'Sì', in uscita in tutto il mondo il 26 ottobre per Sugar, distribuito in oltre 60 paesi ...