Mattarella | Memoria come antidoto al rischio di nuove guerre

Mattarella a Salonicco e in visita a memoriale caduti Cefalonia : Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è giunto oggi a Salonicco per una visita in Grecia. Mattarella parteciperà alla parata militare a Salonicco insieme all'omologo greco, Prokopios Pavlopoulos, in occasione della festa nazionale del Giorno del No, che ricorda il rifiuto dell'allora presidente ellenico di accettare la conquista di alcuni territori da parte del governo Mussolini nel 1940. Al ...