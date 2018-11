Mattarella | Europa non torna al passato | è solida nelle coscienze

Mattarella bacchetta il governo Conte : 'Si tutelino gli italiani - si dialoghi con Europa' : Non indietreggiamo. E' questo il ritorno con il quale Luigi Di Maio e Matteo Salvini, autentiche anime del governo Conte, hanno commentato l'opposizione della Commissione Europea rispetto alla strategie economiche che intende mettere in campo l'Italia. L'intenzione palesata è quella di non rinunciare ad alcuna misura tra quelle promesse all'elettorato, con particolare riferimento a Quota 100 e Reddito di cittadinanza. Il tutto si traduce [VIDEO] ...

Manovra - Mattarella invia una lettera a Conte : «Confronto e dialogo costruttivo con l'Europa» : Un confronto e un dialogo costruttivo con le istituzioni europee. Lo chiede il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nella lettera inviata al Presidente del Consiglio dei Ministri, Giuseppe ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 24 ottobre : Mattarella con l’Europa e contro la manovra - il governo non cede : Nuovo scontro Ue e Colle contro la manovra. Però il governo non arretra Bruxelles boccia il deficit e chiede una revisione. L’esecutivo compatto: “Andiamo avanti”. L’avviso di Mattarella di Carlo Di Foggia Più manette, più soldi di Marco Travaglio Siccome siamo notoriamente servi della maggioranza giallo-verde, ieri abbiamo denunciato la scomparsa dai radar di una promessa che avrebbe rafforzato di parecchio le coperture ballerine alla ...

Mattarella al governo : “Sbagliato cercare lo scontro in Europa” : «Permettetemi un suggerimento», ha chiesto attenzione il presidente alla fine del pranzo, quasi al momento di congedarsi, rivolto al premier e ai suoi ministri: «Nelle trattative che vi attendono a Bruxelles, io mi auguro che teniate sempre un atteggiamento costruttivo, perché ritengo che dialogare positivamente con le istituzioni europee e con gli...

Tria rassicura l'Europa sulla Manovra : 'Ue stia tranquilla - debito-Pil scenderà' - Conte da Mattarella : 'Incontro proficuo' : Tria anticipa il rientro in Italia e non partecipa all'Ecofin - Il ministro Tria, dopo la sua partecipazione ai lavori dell'Eurogruppo a Lussemburgo, anticiperà il suo rientro in Italia e dunque non ...

Richiamo di Mattarella : 'La Carta chiede equilibrio dei conti'. Salvini : 'Dell'Europa me ne frego' : Il tutto con il ministro dell'Economia Tria di fatto fuori gioco seppur, confermano tutte le fonti, intenzionato a non mollare in questa fase conflittuale. Come è consuetudine Mattarella si è preso ...

