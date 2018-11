Mattarella alla celebrazione del 4 novembre | ' Il nazionalismo portò alla guerra'

Il 4 novembre - a 100 anni dalla fine della Grande Guerra. L'omaggio di Mattarella : Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha reso omaggio questa mattina al Milite Ignoto all'Altare della Patria, deponendo una corona d'alloro e aprendo la giornata di celebrazioni per la ...

Trieste - allarme sicurezza per l’arrivo di Mattarella. Due cortei : da una parte Casapound - dall’altra gli antifascisti : Trieste è una città divisa nel momento in cui sta per arrivare il presidente della Repubblica Sergio Mattarela, che chiuderà, il 4 novembre, le celebrazioni per il centenario della Grande Guerra. Da settimane Casapound ha annunciato con grande enfasi il corteo che il giorno prima, sabato 3 novembre, al pomeriggio, farà del capoluogo giuliano il luogo di una specie di chiamata generale per i movimenti che si ispirano al fascismo. Puntuale, in una ...

Manovra - Mattarella firma : tra un mese il voto alla Camera | Reddito - quota 100 e pensioni d'oro : tutte le incognite : Il ministro per i Rapporti con il Parlamento: "Sono orgoglioso di consegnare la Manovra del popolo, finalmente al centro ci sono i cittadini". Tra il 29 e il 30 novembre il testo arriverà a Montecitorio

Pallavolo – Mattarella riceve la Nazionale femminile al Quirinale [GALLERY] : Sergio Mattarella riceve la Nazionale italiana femminile di Pallavolo finalista ai Mondiali 2018 al Quirinale “Vorrei tanto che il nostro Paese, in tutti gli ambienti, avesse il senso di coesione e di vicendevole sostegno e la correttezza nei confronti degli avversari che contraddistinguono questa Nazionale e più in generale la Pallavolo”. Con queste parole il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha accolto al ...

Mattarella : “Vorrei nel Paese coesione e rispetto degli avversari come nella pallavolo” : “Vorrei davvero che tutto il nostro Paese, in tutti gli ambienti, avesse le vostre caratteristiche: solidarietà reciproca e correttezza nei confronti degli avversari”. Lo dice il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ricevendo al Quirinale la nazionale italiana femminile di pallavolo argento ai Mondiali disputati in Giappone. “Quello che caratterizza il vostro modo di interpretare lo sport e la coesione, ...

Mattarella alla parata greca del 28 ottobre : 'Teniamo unita l'Ue' : 'Teniamo unita l'Europa, non ripetiamo gli errori del passato'. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in Grecia dove ieri ha partecipato alla parata militare nazionale greca ...

Il Presidente Mattarella incontrerà lunedi le azzurre della pallavolo : Le azzurre vice campionesse del mondo di pallavolo saranno ricevute lunedì prossimo alle 12 al Quirinale dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Lo apprende l'Ansa. della delegazione faranno parte oltre alla squadra e ...

Sergio Mattarella - Roberto Fico e il Pd - il retroscena dalla pancia della Lega : il piano osceno : 'Siamo noi a essere temuti a Roma come a Bruxelles , non i Cinque Stelle'. Matteo Salvini ha una sola certezza: i burocrati dell'Unione europea vogliono far fuori solo la Lega . Per il resto, chiunque ...

Sergio Mattarella - attacco senza precedenti al governo : 'Serve senso di responsabilità dalla politica' : 'Servono un dialogo costruttivo e un alto senso di responsabilità da parte della politica, delle istituzioni, delle imprese, delle associazioni e della società civile per scelte consapevoli con una ...

Mattarella : serve senso di responsabilità dalla politica - pesano segnali di tensioni : La nota del presidente della Repubblica in un messaggio in occasione dell’assemblea di Assolombarda: «Il rallentamento del commercio internazionale, i segnali di ulteriori tensioni e misure protezionistiche rischiano di pesare sulla fiducia»

La campagna elettorale di Moscovici : domani in Italia da Tria e Mattarella - alla ricerca di un futuro : Non c'è solo la manovra economica Italiana da 'governare'. C'è un futuro da trovare. Pierre Moscovici è attivissimo nell'ultimo periodo. Da commissario per gli Affari economici è stato uno dei primi a bacchettare il governo Conte sulla legge di bilancio. Ma stavolta il suo lavoro di commissario si intreccia prepotentemente con la campagna elettorale per le europee 2019: un affare che riguarda tutti i leader Ue e che ...

Mattarella ricorda la Shoah : "È un monito perenne alla nostra civiltà" : "Il sacrificio, la tribolazione, il martirio di tanti innocenti, è un monito permanente alla nostra civiltà, che si è ricostruita promettendo solennemente "mai più" e, tuttavia, ogni giorno è chiamata a operare per svuotare i depositi di intolleranza, per frenare le tentazioni di sopraffazione, per affermare il principio dell'eguaglianza delle persone e del rispetto delle convinzioni di ciascuno". Così ...