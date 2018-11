Marco Baruffaldi | ospite di Tu sì que vales commuove tutti

Tu Si Que Vales : giudici in lacrime per il rapper Marco Baruffaldi bullizzato da un maestro. Guarda il VIDEO : Il rapper Marco bullizzato perché Down da un maestro: la storia a Tu si que Vales Grandi emozioni questa sera a Tu si que Vales! I giudici si sono commossi per una canzone del... L'articolo Tu Si Que Vales: giudici in lacrime per il rapper Marco Baruffaldi bullizzato da un maestro. Guarda il VIDEO proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.