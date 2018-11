Marco | affetto da sindrome di Down | canta il suo rap contro il bullismo | «Minacciato da

Sette anni senza Marco Simoncelli. Il padre 'Messaggi d affetto da tutto il mondo' : Ma succede in tutti i circuiti del mondo. E sapeste quanta gente scoppia a piangere. Ancora non capisco cosa avesse Marco di tanto speciale. Perché di piloti purtroppo ne sono scomparsi tanti, ma ...

Marco Della Noce è uscito dalla depressione/ “Il successo più grande? “Aver riacquistato l’affetto dei figli : Marco Della Noce è uscito dalla depressione e racconta la sua rinascita in un'intervista speciale: "ho smesso di dormire dentro una macchina, ho di nuovo voglia di vivere"(Pubblicato il Tue, 16 Oct 2018 00:35:00 GMT)

Marco BOCCI A VERISSIMO : "HO RISCHIATO LA VITA PER L'HERPES ARRIVATO AL CERVELLO"/ "Ho ricevuto tanto affetto" : MARCO BOCCI, ai microfoni di VERISSIMO, racconta a Silvia Toffanin il dramma vissuto qualche mese fa: "in serio pericolo per un herpes ARRIVATO al cervello".(Pubblicato il Sat, 29 Sep 2018 16:40:00 GMT)