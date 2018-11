Marcella e Gianni Bella a Domenica In | lacrime e commozione in studio

Domenica In - Mara Venier e le lacrime in diretta : Marcella Bella e Gianni - prima volta in tv dopo l'ictus : Commozione a Domenica In . In studio da Mara Venier entrano Marcella Bella suo fratello, Gianni Bella . Il cantautore siciliano, 71 anni, nel gennaio 2010 era stato colpito da un ictus che gli aveva ...

Gianni Bella ha scritto una canzone per Marcella : 50 anni di carriera al Festival di Sanremo 2019? L’annuncio a Domenica In : Grande annuncio a Domenica In dove nel salotto di Mara Venier prendono posto Gianni Bella e la sorella Marcella Bella. I due sono molto emozionati, parlano della malattia che ha colpito Gianni ma, soprattutto, annunciano qualcosa che fa commuovere tutti. A quanto pare, nonostante quello che è successo, Gianni Bella non ha perso la sua musicalità e proprio per i 50 anni di carriera di Marcella è tornato al pianoforte. UNA canzone PER IL Festival ...