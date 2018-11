Maratona Torino | doppietta Etiopia | Brogiato è terza

Maratona Torino 2018 : risultati e classifica. Doppietta Etiopia con Gena e Shuke - Brogiato terza al debutto! : L’Etiopia ha dettato legge alla Maratona di Torino 2018 che si è disputata oggi per le strade del capoluogo piemontese, nella stessa giornata dedicata alla Maratona di New York in programma a partire dalle ore 15.20 italiane. La 32ema edizione della 42 km ha visto il trionfo di Siraj Gena Amda e Denbeli Chefo Shuke che hanno così regalato al proprio Paese un doppio trionfo di lusso. La prova maschile è stata caratterizzata da un buon ritmo ...

Maratona Torino 2018 : orario d’inizio e come vederla in tv e diretta streaming. Il programma e il palinsesto : La Maratona di Torino 2018 si correrà domenica 4 novembre. Si tratta di una delle gare podistiche più importanti a livello nazionale. Tantissimi i runner che si sfideranno sui 42,195 km di gara. Un percorso che partirà da piazza San Carlo per poi procede lunga la sponda del Po e attraversare i comuni di Moncalieri, Nichelino e Beinasco. Si tornerà poi a Torino dal quartiere Mirafiori, con il classico arrivo in piazza Castello. La partenza della ...

Maratona di Torino 2018 : programma - orari e tv. La data e il calendario : Domenica 4 novembre si correrà la Maratona di Torino 2018, importante appuntamento nel panorama podistico italiano e non solo. Partenza e arrivo nel centro storico della città con lo start previsto per le 9.30 da Piazza San Carlo (l’orario potrebbe variare per esigenze televisive) ed il traguardo collocato in Piazza Castello, come da tradizione. La prima parte del percorso si snoderà lungo la sponda sinistra del Po fino a Ponte Balbis (5 ...