Maratona NY : vince l'etiope Desisa : ANSA, - NEW YORK, 4 NOV - In un finale al cardiopalma, l'etiope Lelisa Desisa e' il nuovo campione della Maratona di New York. In un finale al cardiopalma con l'altro etiope Shura Kitata, Desisa ha ...

Maratona New York - Desisa vince allo sprint. Tra le donne dominio Keitany : NEW York - Finale emozionante nella Maratona di New York. La vittoria in campo maschile è andata all'etiope Lelisa Desisa col il tempo di 2 ore 05' 59'. Alle sue spalle, dopo un testa a testa ...

Alla Maratona di New York trionfa in volata l'etiope Delisa - tra le donne vince la keniana Keitany : In un finale al cardiopalma, l'etiope Lelisa Desisa è il nuovo campione della maratona di New York. In un finale al cardiopalma con l'altro etiope Shura Kitata, ha chiuso in 2:06:26. Tra le donne è la keniana Mary Keitany a imporsi per la quarta volta (ha vinto dal 2014 al 2016, seconda nel 2017) in 2:22:48. Daniel Romanchuk, nato con la spina bifida, ha vinto la maratona di New York nella categoria uomini in sedia a rotelle, ...

Atletica - Maratona di Venezia 2018 : Mekuant Gebre si aggiudica una gara resa impossibile dalla pioggia. Angela Tanui vince tra le donne : 33ma edizione della Maratona di Venezia davvero durissima per i circa 15mila atleti in gara. Il percorso è stato reso quasi impraticabile dalla pioggia e dal vento, che hanno fatto alzare il livello dell’acqua fino a quasi ad arrivare alle ginocchia dei runner. Tempi ovviamente molto alti: era impossibile aspettarsi delle grandi prestazioni dalla giornata odierna. A vincere tra gli uomini è stato l’etiope Mekuant Ayenew Gebre. Fuga ...

Volley - SuperLega 2018-2019 : seconda giornata - Vibo Valentia vince la Maratona a Siena : Una vera e propria maratona è andata in scena al PalaEstra dove si è disputato il posticipo valido per la seconda giornata di SuperLega, il massimo campionato italiano di Volley maschile. Vibo Valentia ha sconfitto Siena con un pirotecnico 3-2 (30-32; 25-23; 32-30; 18-25; 15-13) e ha così infilato la seconda vittoria consecutiva in campionato, ottenendo due punti fondamentali in ottica salvezza mentre i neopromossi padroni di casa sono ancora a ...

Atletica - Campionati Italiani mezza Maratona : Valeria Straneo torna al successo - battuta Dossena. Vince anche El Mazoury : A Foligno (Perugia) si sono stati assegnati i Campionati Italiani di mezza maratona che sono stati vinti da Valeria Straneo e Ahmed El Mazoury. La piemontese ha conquistato il terzo tricolore della carriera sui 21 km dopo quelli del 2012 e del 2014, imponendosi con il tempo di 1h12:04: la 42enne, già argento ai Mondiali 2013 nella maratona e primatista italiana di specialità, si è lasciata alle spalle un paio di stagioni complicate e ha battuto ...

Tennis – Wta Lussemburgo - Belinda Bencic vince la Maratona contro Yastremska e vola in finale : Dopo quasi due ore e mezza di partita, Belinda Bencic batte in tre set la Yastremska e stacca il pass per la finale dove troverà Julia Goerges La seconda semifinale del torneo Wta di Lussemburgo registra la vittoria di Belinda Bencic, che stende in tre set la Yastremska staccando il pass per l’ultimo atto del torneo. Una partita lunghissima quella andata in scena tra la svizzera e l’ucraina, conclusa al tie-break del terzo set ...

Atletica - Mo Farah vince la Maratona di Chicago e firma il record europeo! : Mo Farah ha vinto la Maratona di Chicago, una grande classica nel panorama delle 42 chilometri, e ci è riuscito timbrando il nuovo record europeo: 2h05:11 cioè 37 secondi meglio di quanto fece il norvegese Sondre Moen a Fukuoka lo scorso 3 dicembre. Il due volte Campione Olimpico dei 5000 e 10000 metri ha dominato la gara nella città statunitense nonostante le strade bagnate, le temperature rigide e il vento a tratti sfavorevole: il 35enne, che ...

È suo il nuovo record nella Maratona : Kipchoge svela il segreto per vincere : «Mi sento benedetto per avere i più grandi fan del mondo. Grazie per gli incoraggiamenti» aveva postato ieri su un social il campione keniano incitato dai tifosi della sua terra a puntare il record ...

Coppa Davis – Coric vince la Maratona contro Tiafoe : Croazia in finale al quinto set! : Coric vince l’ultimo singolare di giornata e regala la finale di Coppa Davis alla Croazia: Tiafo e le speranze degli USA si spengono al 5 set Pomeriggio di passione per i tifosi della Croazia impegnata nella semifinale di Coppa Davis contro gli USA. Nella giornata di venerdì, dopo i due successi nel singolare, ogni discorso sembrava ormai chiuso. Il doppio del sabato ha invece riaperto i giochi, grazie al successo degli USA che hanno ...

Atletica - Maratona : Kipchoge vince a Berlino con il nuovo record del mondo : Berlino - nuovo record del mondo nella maratona. Lo ha stabilito questa mattina il kenyano Eliud Kipchoge che ha vinto la maratona di Berlino con il tempo di 2h1'40', polverizzando il precedente primato di 2h2'57' che ...

Tennis - semifinali Coppa Davis 2018 : Francia-Spagna 2-0. Paire sul velluto - Pouille vince una Maratona : Anche la Francia si è portata sul 2-0 contro la Spagna al termine della prima giornata di incontri delle semifinali di Coppa Davis: Benoit Paire ha battuto in tre set Pablo Carrena Busta, non al meglio a causa di un problema fisico alla coscia sinistra, mentre Lucas Pouille ha vinto un’autentica maratona al quinto set contro Roberto Bautista Agut. Nel primo incontro Paire ha battuto per 7-5 6-1 6-0 Carreno Busta, in due ore scarse di ...

VIDEO US Open 2018 - highlights della notte. Novak Djokovic in semifinale - Nishikori vince la Maratona con Cilic : Si è delineata anche la seconda semifinale maschile agli US Open 2018. Novak Djokovic si è sbarazzato in tre set dell’australiano John Millman, cui non è riuscito un nuovo miracolo dopo l’incredibile affermazione nei confronti dello svizzero Roger Federer. Nel penultimo atto della competizione il serbo affronterà ora il giapponese Kei Nishikori, capace di superare al quinto set il croato Marin Cilic al termine di una sfida dalle ...

VIDEO Nadal-Thiem - highlights US Open 2018 : Maratona di quasi 5 ore. Lo spagnolo vince al tie-break del quinto set : Rafael Nadal e Dominic Thiem hanno dato vita alla partita più spettacolare degli US Open 2018. 4 ore e 48 minuti di autentica battaglia, con lo spagnolo che l’ha spuntata per 7-6 al tie-break del quinto e decisivo set. Pochi rimpianti per l’austriaco, mai così bene in carriera sul cemento. Il maiorchino, con la consueta forza caratteriale che lo contraddistingue, ha saputo reagire ad un primo parziale perso addirittura per 6-0. Ora ...