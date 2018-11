Maratona di New York | 52 mila in corsa fino a Central Park I vincitori

USA : con Kenya e Etiopia l'Africa si riprende Maratona di New York : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Maratona New York 2018 – Velocità e spettacolo nella Grande Mela : trionfano Desisa e Keitany : La Maratona di New York 2018 è una delle più veloci della storia: trionfi eccezionali per Lelisa Desisa nel maschile e per Mary Keitany nel femminile Si corre forte alla Maratona di New York, con due gare tra le più veloci nella storia della 42,195 chilometri della Grande Mela. Al femminile la keniana Mary Keitany coglie il suo quarto successo in 2h22:48 e torna sul trono dopo le affermazioni nel triennio dal 2014 al 2016. Stavolta la ...

Maratona di New York vince l'etiope Desisa : Altri Sport RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright l'Adige Ti sei ricordato di condividerlo con i tuoi amici? Condividi su Facebook Condividi su Twitter Francesco Bagnaia è campione del mondo View the ...

Maratona di New York - 52 mila in corsa fino a Central Park : New York invasa da oltre 52mila corridori, in una bella giornata di sole, per la 47esima Maratona, della "la corsa più bella del mondo". Come sempre i più veloci sono etiopi e keniani. Per gli uomini ha tagliato per primo il traguardo a Central Park l'etiope 28enne Lelisa Desisa Benti col tempo di 2 ore 05' 59", che corona il ...

Maratona New York - trionfano Desisa e Keitany : Tuttosport TV Ultime notizie altri sport Maratona New York Atletica Desisa Keitany Tutte le notizie di Atletica Per approfondire

Maratona New York - Desisa vince allo sprint. Tra le donne dominio Keitany : NEW York - Finale emozionante nella Maratona di New York. La vittoria in campo maschile è andata all'etiope Lelisa Desisa col il tempo di 2 ore 05' 59'. Alle sue spalle, dopo un testa a testa ...

Alla Maratona di New York trionfa in volata l'etiope Delisa - tra le donne vince la keniana Keitany : In un finale al cardiopalma, l'etiope Lelisa Desisa è il nuovo campione della maratona di New York. In un finale al cardiopalma con l'altro etiope Shura Kitata, ha chiuso in 2:06:26. Tra le donne è la keniana Mary Keitany a imporsi per la quarta volta (ha vinto dal 2014 al 2016, seconda nel 2017) in 2:22:48. Daniel Romanchuk, nato con la spina bifida, ha vinto la maratona di New York nella categoria uomini in sedia a rotelle, ...

Maratona New York 2018 : Lelisa Desisa batte Kitata e Kamworor nel finale - gara spettacolare : Abbiamo assistito a una delle Maratone di New York più belle degli ultimi anni, gli uomini hanno dato vita a una gara agonisticamente eccezionale e ricca di colpi di scena dove il pathos non è mai mancato. Nella Grande Mela i migliori runners del mondo si sono dati battaglia in una 42 km ad altissima intensità e ha trionfato a sorpresa Lelisa Desisa, 28enne etiope che aveva già vinto due volte a Boston (2013 e 2015) e che era già stato due volte ...

Maratona New York 2018 : Mary Keitany domina e firma il poker! Che show nella seconda parte : Mary Keitany ha confezionato un autentico show alla Maratona di New York 2018, dominando in lungo e in largo la 42 km più prestigiosa e importante del mondo. La keniana si era presentata sul Ponte di Verrazzano col desiderio di riscattare l’amaro secondo posto della passata stagione e lungo le strade della Grande Mela è semplicemente stata sublime, oggi la 36enne era particolarmente in forma come non le capitava da tempo e ha dettato ...

LIVE Maratona New York 2018 in DIRETTA : si spacca la gara femminile - ritmo alto tra gli uomini : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Maratona di New York 2018, grande classica del calendario internazionale che come da tradizione si svolge la prima domenica del mese di novembre. Si preannuncia grande spettacolo per le strade della Grande Mela dove alcuni dei migliori top runner si daranno battaglia per la vittoria nella 42 km più importante e prestigiosa dell’intero panorama: dal Ponte di Verrazzano a Central Park ne vedremo ...

LIVE Maratona New York 2018 in DIRETTA : 42 - 195 km tutti da vivere nella Grande Mela. Aggiornamenti in tempo reale : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Maratona di New York 2018, Grande classica del calendario internazionale che come da tradizione si svolge la prima domenica del mese di novembre. Si preannuncia Grande spettacolo per le strade della Grande Mela dove alcuni dei migliori top runner si daranno battaglia per la vittoria nella 42 km più importante e prestigiosa dell’intero panorama: dal Ponte di Verrazzano a Central Park ne vedremo ...

Maratona New York 2018 : quanti podisti si sono iscritti? Numeri da record - 50000 podisti e oltre 3000 italiani! : oltre 50000 podisti sono pronti per vivere uno dei giorni più belli della propria vita: oggi saranno al via della Maratona di New York 2018 che si preannuncia altamente spettacolare e avvincente. Non solo la corsa dei big che si daranno battaglia per la vittoria (Kamworor e Keitany i favoriti delle due prove) ma anche tantissimi amatori per le strade della Grande Mela, tutti desiderosi di arrivare a Central Park nel minor tempo ...

Montepremi Maratona New York 2018 : quanti soldi guadagnano i vincitori? Tutte le cifre : Succulento Montepremi alla Maratona di New York 2018 che si corre oggi domenica 4 novembre. I top runenrs si sfideranno per la vittoria lungo le strade della Grande Mela, si preannuncia grande spettacolo e una battaglia emozionante tra alcuni dei migliori atleti in circolazione a caccia della gloria che porta un successo nella metropoli statunitense. Ne vedremo davvero delle belle dal Ponte di Verrazzano a Central Park, gli interpreti della 42 ...

Maratona New York 2018 : oggi spettacolo nella Grande Mela! Favoriti - percorso - italiani in gara - programma : oggi domenica 4 novembre si corre la Maratona di New York 2018, la 42 km più celebre e importante del mondo con oltre 50000 runners che affolleranno le strade della Grande Mela. Come si preannuncia Grande spettacolo in questa giornata così attesa nella metropoli statunitense: alcuni dei migliori atleti si daranno battaglia per la vittoria ma soprattutto ci saranno tantissimi amatori che desiderano vivere l’esperienza di questa corsa e che ...