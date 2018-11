Mara Venier | dura replica a Barbara D' Urso | ' Se ne occuperà il mio avvocato'

Mara Venier e Domenica In attaccate da Lisa Fusco : “Mummie” : Domenica In: Mara Venier è una mummia? Le parole di Lisa Fusco Lisa Fusco dopo la sua memorabile spaccata in diretta tv era stata invitata immediatamente da Barbara d’Urso a Pomeriggio 5 e da quella volta l’ex concorrente del Grande Fratello Vip 3 ha preso parte numerosissime volte al parterre della rivale di Mara Venier. Dopo la sua eliminazione dal reality di Canale 5, la soubrette napoletana ha iniziato a essere opinionista ...

Mara Venier - la macchia indelebile su Jerry Calà che dura da 35 anni : 'È il suo chiodo fisso' : Dopo 35 anni anni dall'accaduto sembrerebbe che Mara Venier non abbia ancora digerito il presunto flirt intercorso tra il suo ex marito Jerry Calà e Marina Suma durante le riprese del film Sapore di ...

Domenica Live - Barbara d'Urso "scipppa" l'ospite a Mara Venier : Tra i protagonisti della puntata Al Bano Carrisi, e poi ancora Daniela Del Secco, Alex Belli e Ayanna Williams

Mara Venier gelosa di Marina Suma : la confessione di Jerry Calà : Mara Venier è ancora gelosa del suo ex Jerry Calà È accaduto un siparietto pungente tra Mara Venier e Jerry Calà, durante la trasmissione di Fabio Fazio, Che tempo che fa. La Venier pare che ancora oggi, dopo 35 anni, non manda giù il presunto flirt tra il suo ex marito Jerry Calà e l’attrice napoletana […] L'articolo Mara Venier gelosa di Marina Suma: la confessione di Jerry Calà proviene da Gossip e Tv.

Domenica Live - Barbara d'Urso fa il doppio colpaccio : così vuole stendere Mara Venier : Nuovo appuntamento con Domenica Live . Il contenitore condotto da Barbara d'Urso, competitor di Mara Venier con Domenica In , è in onda Domenica 4 novembre, dalle ore 14, su Canale 5. Grande attesa ...

Domenica In - licenziata Alessia Macari : “Mara Venier prima ha detto che mi voleva e poi mi ha sostituita” : Dopo solo 5 puntate, Alessia Macari è stata “licenziata” da Domenica In, come lei stessa ha rivelato al settimanale Oggi. “Ci sono rimasta male, non è stata una mia scelta“, ha commentato la showgirl detta la “ciociara”, vincitrice del primo Grande Fratello Vip ed ex concorrente di Tale e Quale. A volerla come valletta per il gioco del Tabellone era stata proprio Mara Venier che però ora sembra aver cambiato ...

Alessia Macari torna a Domenica In. Mara Venier : «Nessuno ha cacciato nessuno. Basta caz*ate» : Mara Venier “Basta scrivere caz*ate”, ha tuonato Mara Venier su Instagram. La conduttrice ha smentito categoricamente le voci su una dipartita da Domenica In di Alessia Macari; voci alimentate dalla stessa Ciociara, dopo essersi ritrovata fuori dal programma, a vantaggio della neo arrivata al Tabellone Fiorenza D’Antonio. E mentre la Macari non si dava spiegazioni sul perché di tale decisione (“Non me lo spiego. Non ho ...

Mara Venier (non) replica alle accuse di Barbara D’Urso : «Se ne occuperà il mio avvocato» : Mara Venier Spuntano gli avvocati. La querelle a distanza tra Barbara D’Urso e Mara Venier potrebbe proseguire oltre l’aspetto mediatico. A farlo capire è stata la stessa conduttrice di Domenica In, che su Instagram – divenuto ormai terreno di frecciatine tra le due conduttrici – ha risposto senza giri di parole ad una utente che portava alla sua attenzione le recenti accuse della presentatrice Mediaset contro di lei. In una ...

Chi è Nicola Carraro - il marito di Mara Venier : Nicola Carraro è il marito di Mara Venier e la persona più importante nella vita della conduttrice. Classe 1942, di professione è un produttore cinematografico, ha realizzato film di grande successo e ha lavorato anche nel settore dell’editoria. Nipote del celebre Angelo Rizzoli, ha iniziato a lavorare nella Rizzoli Editore quando aveva solamente vent’anni, rimanendo nell’azienda di famiglia sino al 1974. L’anno ...

Mara Venier chiama di nuovo Alessia Macari a Domenica In : Alessia Macari torna da Mara Venier a Domenica In Alessia Macari torna a Domenica In. A confermarlo è stata Mara Venier su Instagram: “Nessuno ha cacciato nessuno. Alessia torna tra due puntate. Basta scrivere ca…te please”. Sostituita da Fiorenza D’Antonio, seconda classificata a Miss Italia 2018, Alessia non aveva spiegato nè preannunciato l’esclusione. Da indiscrezioni si è saputo che la vincitrice della prima ...