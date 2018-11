Manovra | Castelli | su reddito collaborazione con Caf e patronati

Manovra - Fornero vs Castelli : “Dite con candore così tante bugie che fate tenerezza”. “Avete fatto ammalare l’Italia” : Botta e risposta acceso a Dimartedì (La7) tra il sottosegretario all’Economia, Laura Castelli, e l’ex ministro del Lavoro del governo Monti, Elsa Fornero. Il viceministro M5s si dichiara molto soddisfatta della Manovra: “Ci sono maggiori investimenti, reddito cittadinanza, quota 100 e molto altro, come liste di attesa più corte, fondi per giovani e famiglie”. Fornero osserva: “Ci sono tutte le premesse per un aumento del debito e questo aumento ...

Castelli : debito cala - scritto in Manovra : 23.19 "Nella Manovra e nel Def c'è scritto in maniera molto lineare, e le stime vengono fatte dagli uffici quindi non siamo noi che facciamo due calcoletti, che il debito pubblico diminuisce". Così il viceministro al Mef, Laura Castelli, a 'Di Martedì', commenta la nuova lettera dell'Ue che esprime preoccupazioni sul debito italiano. "Noi - aggiunge - mettiamo i soldi laddove servono, creando investimenti ad altissimo moltiplicatore".

Manovra - Conte vede stasera Tria - Garavaglia e Castelli : Il premier Giuseppe Conte vedrà stasera a Palazzo Chigi il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, per chiudere il testo della legge di Bilancio, atteso domani alla Camera.

Manovra - Laura Castelli : il reddito di cittadinanza non finirà nelle mani sbagliate : Italia 5 Stelle. Sarà lo Stato ad individuare chi ha diritto al reddito di cittadinanza. Lo ha affermato l' on. Laura Castelli , sottosegretario al ministero dell'Economia e delle Finanze, durante il suo intervento dal palco di 'Italia 5 Stelle'. Il cittadino non dovrà, quindi presentare alcuna domanda, il reddito di cittadinanza non dovrà essere richiesto. ...

Manovra - Castelli : su soldi riciclaggio non ci saranno mai sconti : Così il sottosegretario all'Economia, Laura Castelli, in un'intervista su 'Il Corriere della Sera'. 'Le norme che sono nel decreto fiscale rispondono al contratto di governo. La dichiarazione …...

Economia : sottosegretario Castelli al 'Corriere della Sera' - sarà una Manovra zero marchette : Roma, 05 ott 08:51 - , Agenzia Nova, - La Nota al Def che arriva in Parlamento è diversa da quella approvata una settimana fa. II deficit non resta più al 2,4% per tre anni,... , Res,

Manovra - la viceministra Castelli : “Tria delegittimato? No - lavoro comune”. E sullo spread : “Aumento fisiologico - poi scenderà” : Il duro scontro tra l’asse Di Maio-Salvini e il ministro dell’Economia Giovanni Tria sul Documento di economia e finanza (Def) è terminato con la decisione di far salire il deficit nel 2019 al 2,4% del Pil. Una forzatura, quella portata avanti dai due vicepremier, rispetto alla quale il titolare del dicastero di Viale XX Settembre aveva cercato per giorni di fare argine, prima fissando il tetto a quota 1,6%, poi tentando di restare ...

Laura Castelli - l'altro pressing M5s per far rientrare il reddito di cittadinanza in Manovra : un altro volto del pressing M5s sul ministro dell'Economia Tria e sui tecnici di Via XX Settembre affinché trovino i dieci miliardi per inserire il reddito di cittadinanza tra le misure previste nella prossima legge di Bilancio. È il volto di Laura

Manovra : Castelli - 'Con un deficit all'1 - 6% non si fa quasi niente' : ... a meno che non si facciano solo tagli': così il sottosegretario all'Economia, Laura Castelli, intervenendo a Circo Massimo, su Radio Capital, commenta l'intenzione del ministro dell'Economia, ...

Reddito di cittadinanza - Castelli : "Prima le pensioni minime"/ Ultime notizie M5s : "è la base della Manovra" : Reddito di cittadinanza, Castelli: "Prima le pensioni minime". Ultime notizie M5s, il viceministro dell'Economia poi sottolinea: "è la base della manovra"(Pubblicato il Fri, 14 Sep 2018 15:42:00 GMT)