Manovra | altro che incentivi | il governo lotta contro i lavoratori del Sud

Rincari sulle sigarette - assunzioni agevolate e tanto altro : gli interventi minori della Manovra : Vediamo, adesso, in breve quali sono gli altri punti della Manovra economia , cercando di spiegarci in termini non troppo complicati. Aumento della tassazione delle sigarette : accise che faranno ...

Manovra varata definitivamente. Ora al Quirinale. Per reddito e pensioni la stessa cifra - 6 - 8 miliardi. Manca altro : Nella bozza Manca l'aumento di 100 milioni al fondo per le politiche della famiglia che verrà inserito in un secondo momento. Non c'è il contributo di solidarietà legato alle pensoni d'oro, dopo mesi ...

Manovra - Marattin vs Sardoni : “Lei ha invitato un cialtrone - non un economista”. “Non accetto questo livello” : Durissima intemerata del deputato Pd, Luigi Marattin, alla giornalista Alessandra Sardoni, nel corso della trasmissione mattutina da lei condotta, Omnibus (La7). Casus belli: le obiezioni della Ue sulla Manovra economica del governo gialloverde. Il giornalista de La Verità, Fabio Dragoni, ridendo, osserva: “L’Europa ce l’ha con l’Italia, ma di brutto anche. E sono incattiviti proprio. Vanno ai matti“. Sardoni dà poi ...

Un altro giallo sulla Manovra : spuntano 45 miliardi di debito : C'è un altro giallo sul Def: un aumento di 45 miliardi di debito per tre anni che però non trova spiegazioni nel testo presentato dal governo. A sollevare il caso è stato l'Osservatorio per i Conti pubblici dell'Università Cattolica. I 45 miliardi, come sottolinea anche il Fatto, si andrebbero ad aggiungere all'altra quota che è già in deficit per la manovra. Carlo Valdes che fa parte dell'Osservatorio spiega in modo chiaro questo aspetto ...

Dl fisco - il carcere per gli evasori non sarà nella Manovra. “Sarà introdotto tramite un altro documento” : Il problema è tecnico, perché la manovra può contenere solo disposizioni legate al bilancio dello Stato. Quindi il carcere per gli evasori fiscali, inserito al punto 11 del contratto di governo, non ci sarà. A spiegarlo sono fonti del Movimento 5 Stelle: la misura sarà introdotta attraverso un altro provvedimento, che però non dovrebbe essere il decreto fiscale. Il carcere per diverse fattispecie di evasione è in realtà già previsto, anche ...

Dl fisco - il carcere per gli evasori non entrerà nella Manovra. “Sarà inserito in un altro documento” : Il problema è tecnico, perché la manovra può contenere solo disposizioni legate al bilancio dello Stato. Quindi il carcere per gli evasori fiscali, inserito al punto 11 del contratto di governo, non ci sarà. A spiegarlo sono fonti del Movimento 5 Stelle: la misura, prevista dal contratto di governo, sarà introdotta attraverso altro provvedimento, che però non dovrebbe essere il decreto fiscale. Il carcere per diverse fattispecie di evasione è ...

Paolo Savona - bordata al M5s sulla Manovra : 'Altro che semplificazione - mi sembra tutto molto complicato' : Nelle ore febbrili della preparazione del documento economico da inviare a Bruxelles entro la mezzanotte di oggi, lunedì 15 ottobre, a minare la compattezza della maggioranza di governo, con i 5 ...

Un altro giorno sull'ottovolante per spread e borsa. Fitch avvisa : Manovra rischiosa : Lo spread si è attestato a 295 punti base. Male invece tutte le borse europee che hanno risentito dell'andamento negativo di Wall Street. Piazza Affari ha perso l'1,71% . Prime bordate delle agenzie ...

Manovra - Di Maio “Tria non si dimette”/ Ultime notizie - capogruppo Lega “Possiamo trovarne un altro” : Manovra, Tria vs Di Maio “Deficit/Pil sotto il 2%”. Ultime notizie, vertice di maggioranza: oggi si decide in merito alla nota di aggiornamento del documento di economia e finanza(Pubblicato il Thu, 27 Sep 2018 13:37:00 GMT)

Manovra - Tria nel mirino della Lega : 'Troveremo un altro ministro' - e il governo traballa : La Manovra è ferma al palo e il ministro Tria torna sulla graticola, stavolta su spinta della Lega che non intende tollerare ostacoli allo sforamento oltre il 2% del rapporto deficit/pil. A lanciare il sassolino mettendo sul tavolo l’ipotesi di cambio ai vertici del MEF ci ha pensato un esponente di punta del Carroccio, Riccardo Molinari: “Potremmo trovare un altro nome se lui non è più nel progetto” le parole pronunciate stamattina dal ...

Manovra - Di Maio nega ipotesi dimissioni Tria. Ma capogruppo Lega : “Se non ci sta - ne troveremo un altro” : Un vertice di governo alle 16 con il premier Giuseppe Conte e i vice Luigi Di Maio e Matteo Salvini. Poi il consiglio dei ministri alle 20, con l’incognita del se davvero riusciranno a trovare un accordo. Ore decisive per la Manovra e tensione sempre più alta all’interno dell’esecutivo: Lega e 5 stelle chiedono di spingere il deficit, già con la nota di aggiornamento al Def, oltre il muro del 2%, almeno al 2,4%. Ma il ministro ...

Manovra - Lega : "Se Tria non è più nel progetto - ne troviamo un altro". Di Maio frena : La Manovra economica sta continuando a creare tensioni nell'esecutivo di Giuseppe Conte e le posizioni dei due partiti al governo continuano ad essere contrastanti.Oggi è la Lega a creare nuove tensioni. Riccardo Molinari, capogruppo della Lega alla Camera, è intervenuto ad Agorà su RaiTre e ha anticipato la possibilità di sostituire il Ministro dell'Economia Giovanni Tria se non riuscirà a rispettare le condizioni imposte da Lega e M5S:Se ...

Manovra - Molinari - Lega - : Se Tria lascia - troveremo altro ministro : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse