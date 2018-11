Mandzukic in gruppo | terapie per Douglas Costa e Matuidi

Juventus alla ripresa dopo i due giorni di riposo : Mandzukic in gruppo : ROMA - Rientra Manduzkic , recupera Khedira mentre problemi muscolari costringono Bernardeschi a lavoro personalizzato. È il quadro della Juventus alla ripresa degli allenamenti, oggi al Training ...

