Maltempo - 7 Mln italiani in aree rischio : L'Italia è tra i 10 Paesi "più colpiti al mondo per alluvioni, tempeste, ondate di calore e terremoti".

Maltempo - 7 Mln italiani in aree rischio : 11.57 Oltre 7 mln di italiani risiedono in territori a rischio idrogeologico per alluvioni (6 mln) o frane (1 mln) che interessano il 91% dei comuni.E' quanto emerge da una analisi Coldiretti. In Sicilia, colpita duramente dal Maltempo "si trovano aree a rischio nel 92,3% dei comuni, ma la percentuale sale al 100% per regioni come Valle D'Aosta,Liguria,Emilia-Romagna, Toscana,Umbria,Marche, Molise, Basilicata e Calabria". L'Italia è tra i 10 ...

Maltempo - oggi allerta arancione in 6 Regioni |Mattarella chiama Zaia | Salvini : subito 200 mln : Sarà una domenica di paura per nuove precipitazioni sul Paese. Si muove la Protezione Civile: le zone interessate sono Veneto, Friuli, Emilia Romagna, Sicilia, sui versanti jonico e tirrenico meridionale della Calabria e sui bacini sud-occidentali e centro-meridionali della Sardegna.

Maltempo - allerta arancione in sei Regioni |Mattarella chiama Zaia | Salvini : subito 200 mln : Si muove la Protezione Civile: le zone interessate sono Veneto, Friuli, Emilia Romagna, Sicilia, sui versanti jonico e tirrenico meridionale della Calabria e sui bacini sud-occidentali e centro-meridionali della Sardegna.

Maltempo - Salvini : 200 mln a popolazioni : 19.07 Maltempo, Salvini: 200mln a popolazioni "La devastazione a #Belluno, la montagna senza più alberi. Mi si stringe il cuore. Domani sarò sul posto, stiamo già cercando (e trovando) i primi 200milioni di euro per aiutare le popolazioni colpite da questi disastri,dal Veneto alla Sicilia". Lo scrive in un tweet il ministro dell' Interno, Matteo Salvini, postando un video degli effetti del Maltempo nel bellunese.

Maltempo : Salvini - 200 mln euro per aiuti : ANSA, - ROMA, 3 NOV - "La devastazione a #Belluno, la montagna senza più alberi. Mi si stringe il cuore. Domani sarò sul posto, stiamo già cercando, e trovando, i primi 200 milioni di euro per aiutare ...

Maltempo - finora persi 14 mln di alberi - Protezione Civile : Apocalisse in Veneto : Un vero e proprio bollettino di guerra - Secondo quanto stimano Coldiretti e Federforeste, a essere abbattuti sono stati soprattutto faggi e abeti bianchi e rossi nei boschi dal Trentino all'Alto ...

P. Civile : NordEst - situazione apocalitticaIl Maltempo si porta via 14 mln di alberi : Da Belluno parla il direttore della Protezione Civile Nazionale, Angelo Borrelli: "La situazione è pesante, apocalittica, strade devastate, tralicci piegati come fuscelli". Sul patrimonio boschivo le stime di Coldiretti e Federforeste .

Maltempo - finora persi 14 mln di alberi - Protezione Civile : Apocalisse in Veneto : Mentre il meteo non dà tregua e sono previste ulteriori piogge oltre la media in diverse regioni, con allerte di gravità variabile , si iniziano a conteggiare i danni di una settimana improntata al ...

Maltempo : Pd veneto - governo accetti 800 mln di fondi Bei contro dissesto : Venezia, 3 nov. (AdnKronos) - I deputati veneti del Partito Democratico, Alessia Rotta, Roger De Menech e Sara Moretto tendono una mano al presidente, Luca Zaia in un momento cosi difficile per tutta la regione e, in particolar modo per i territori del bellunese e del vicentino. “Il presidente Zaia

Maltempo : Lombardia - danni per 37 mln - Regione chiede stato di emergenza (2) : (AdnKronos) - "Sono stati stimati in totale - ha spiegato l'assessore al Territorio e Protezione civile, Pietro Foroni - all'incirca 12 milioni di danni alle infrastrutture, quasi 10 milioni al territorio, 6,4 milioni a privati, 7 milioni ad attività commerciali, industriali e artigianali. Ricordo c

Maltempo : Lombardia - danni per 37 mln - Regione chiede stato di emergenza : Milano, 5 set. (AdnKronos) - Ammonta a 37 milioni di euro il risarcimento richiesto al governo per i danni da Maltempo dei mesi scorsi. La provincia più colpita è stata Mantova con oltre 16 milioni di euro di danni rilevati, seguita da Bergamo (oltre 6 milioni), Brescia (oltre 5 milioni), Sondrio (o

Maltempo : Banco Bpm stanzia un plafond di 30mln per il nubifragio a Verona : A seguito dei violenti nubifragi che nel pomeriggio e nella notte di sabato hanno colpito violentemente la città di Verona ed un’ampia area nella provincia Banco BPM ha deciso di mettere a disposizione un plafond di 30 milioni di euro a favore delle famiglie e delle imprese che hanno subito danni a impianti e fabbricati. I fondi stanziati potranno essere in forma di mutuo chirografario a speciali condizioni e con ammortamento modulato ...