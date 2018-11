Maltempo | vittime a Palermo | bandiere a mezz’asta e minuto di silenzio alla Festa delle

Disastro Maltempo in Sicilia : fiume esonda e miete 10 vittime - tre sono bambini - Ultime Notizie Flash : Disastro Maltempo in Sicilia: in provincia di Palermo sono 10 le vittime. Tra loro anche tre bambini che si trovavano in una villa travolta dall'esondazione di un fiume

Maltempo : tragedia Casteldaccia - i nomi delle vittime : Palermo, 4 nov. (AdnKronos) - La vittima più piccola della tragedia di Casteldaccia (Palermo), costata la vita a nove persone, aveva appena un anno e si chiamava Rachele Giordano. Le vittime vivevano tra Casteldaccia, Palermo, Santa Flavia e Bagheria, sempre nel palermitano. Ecco i nomi delle altre

Maltempo - 10 vittime in provincia di Palermo. La tragedia più grave a Casteldaccia : tra i nove morti due bambini di uno e tre anni : Due nuclei famigliari si erano riuniti in casa per sfuggire all'esondazione del fiume Milicia: sommersi dall'acqua, salvo solo il capofamiglia. Un morto a Vicari e un disperso a Corleone

Maltempo - altre 2 vittime. Stop alle tasse nelle zone colpite : ... in particolare Liguria, Veneto e Friuli Venezia Giulia, il governo pensa allo Stop di tasse e cartelle , come preannunciato dal viceministro all'Economia Laura Castelli. E il capo della Protezione ...

Il Maltempo continua a fare vittime : fulmine uccide una turista in Sardegna : Per le zone maggiormente colpite, in particolare Liguria, Veneto e Friuli Venezia Giulia, il governo pensa allo stop di tasse e cartelle: secondo il viceministro all'Economia Laura Castelli, "la ...

L'emergenza Maltempo colpisce il nord dell'Italia - ieri altre 4 vittime. Allerta rossa in Veneto anche oggi : Due morti in Valle d'Aosta e due in Alto Adige causati dagli alberi caduti. Particolarmente colpito il bellunese, molti i comuni isolati. Danni ai boschi ma anche alla viabilità e alla rete fognaria ...

Maltempo sull’Italia : quattro vittime al Nord : Ferita in questi giorni di Maltempo, di cui comincia la conta dei danni, l’Italia fa i conti con una nuova perturbazione e il numero delle vittime che cresce con il passare delle ore. Due i morti in Valle d’Aosta per un albero caduto su un auto, un’altra vittima in Val Badia: è un anziano caduto da un tetto che stava riparando dopo i danni provocat...

Il Maltempo fa altre vittime : Roma, 1 nov., AdnKronos, - E' ancora allerta maltempo. Nelle ultime ore si registrano altre 4 vittime: in Val d'Aosta, dove un albero è caduto sulla strada regionale 44 nel Comune di Lillianes, ...