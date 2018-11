Maltempo | Venezia | acqua alta a 105 cm

Maltempo - acqua alta a Venezia : picco di 105 cm - allagato l’8% della città : Torna il fenomeno dell’acqua alta a Venezia: oggi sono stati registrati 105 cm di acqua alta sul medio mare che hanno “allagato” l’8% della città a cominciare da Piazza San Marco che è una delle aree più basse. Il Centro maree del Comune rende noto che si tratta di una marea sostenuta pari a codice “giallo”. Anche domani mattina è prevista acqua alta, a 120, ma il dato è sensibile a variazioni. L'articolo ...

Maltempo Friuli Venezia Giulia : connessione ripristinata in quasi tutta la regione : “Il collegamento internet attraverso la fibra ottica Ermes e’ stato ripristinato in quasi tutte le aree del Friuli Venezia Giulia gravemente colpite dal Maltempo. Gli ultimi comuni ad essere ricollegati in ordine di tempo sono stati quelli pordenonesi di Erto, Cimolais e Claut”. Lo annuncia l’assessore regionale ai Sistemi informativi, Sebastiano Callari, evidenziando come, al massimo entro lunedi’ o martedi’ ...

Maltempo Friuli Venezia Giulia - frane e disagi : serviranno mesi per il ripristino di strade e elettricità : A causa di una frana che ha interessato la sede stradale, la statale 55 “dell’Isonzo” è temporaneamente chiusa al transito in località Jamiano, nel comune di Doberdà del Lago, in provincia di Gorizia. Lo comunica in una nota Anas Fvg. Sul posto sono presenti le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione della viabilità e per ripristinare la circolazione nel più breve tempo possibile. Nessuna vittima, ma rischia ...

Maltempo Friuli Venezia Giulia : 700 interventi dei Vigili del Fuoco : La Protezione Civile si è attivata per l’emergenza Maltempo in Friuli Venezia Giulia con circa 2mila volontari, che hanno operato con 70 interventi di somma urgenza, volti al ripristino della viabilità e alla messa in sicurezza degli edifici, e con migliaia di interventi “minuti” a supporto della popolazione (trasporto medicinali, taglio alberi, pulizia stradale). Secondo le stime fatte dal Viminale, i Vigili del Fuoco hanno ...

Il Maltempo e l'acqua alta non fermano i turisti a Venezia : Venezia, askanews, - La marea record che nei giorni scorsi ha allagato il 75% del suolo cittadino, non ha spaventato i turisti che per il ponte dei morti stanno affollando le calli di Venezia. In ...

Maltempo in Friuli Venezia Giulia - governatore chiede stato calamità - : Nella Regione prosegue l'allerta meteo, particolarmente colpita la zona della Carnia. Fedriga: "La priorità è risolvere l'emergenza: i cittadini devono avere riscaldamento e luce" - METEO

Maltempo : Pd - a Venezia messa in sicurezza patrimonio storico emergenza vera : Venezia, 2 nov. (AdnKronos) - “La messa in sicurezza di Venezia e della laguna non può più attendere, i lavori del Mose vanno completati prima possibile". La sollecitazione arriva dal Partito Democratico che ha predisposto una mozione con primo firmatario il consigliere Bruno Pigozzo e sottoscritta

Maltempo : Pd - a Venezia messa in sicurezza patrimonio storico emergenza vera (2) : (AdnKronos) - "A causa della prolungata presenza dell’acqua salata, in un solo giorno la Basilica è invecchiata di vent’anni. Non possiamo permettere la compromissione di un patrimonio inestimabile, soprattutto pensando che i mezzi per evitare tutto ciò ci sarebbero. Senza dimenticare, poi, i danni

Maltempo - acqua alta a Venezia : una medusa ne approfitta per visitare Piazza San Marco tra i piedi dei passanti stupiti [VIDEO] : Il Maltempo degli ultimi giorni ha davvero stravolto l’Italia da Nord a Sud e da molteplici punti di vista. Non solo vittime, distruzione, Comuni isolati e bellezze naturali devastate in maniera brutale. Il Maltempo ha prodotto anche dei fenomeni alquanto bizzarri nelle città italiane. Se siete rimasti sorpresi quando nei giorni scorsi vi abbiamo riproposto le immagini dell’anguilla in giro per il centro di La Spezia o quelle delle trote ...

Maltempo Friuli Venezia Giulia : riaperta la SR355 - Sappada senza luce e acqua : “La SR 355 della Val Degano è stata riaperta a tempo di record dopo il crollo del ponte di Comeglians, utilizzano un ponte laterale alternativo fruibile, al momento, da mezzi fino a 3,5 tonnellate“: lo annuncia il vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia con delega alla Protezione civile, Riccardo Riccardi, sottolineando i grandi meriti della Protezione civile regionale alla quale indirizza “complimenti e ringraziamenti per ...

Maltempo - acqua alta a Venezia : raggiunti i 114 cm sul medio mare : Torna l’acqua alta a Venezia: la punta massima di marea sul medio mare ha raggiunto i 114 cm alle 13:40 secondo le rilevazioni del centro previsioni maree del Comune. Il Centro maree precisa che il livello si manterrà su valori elevati almeno fino alle 16. L'articolo Maltempo, acqua alta a Venezia: raggiunti i 114 cm sul medio mare sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo Venezia - acqua alta eccezionale : Vigili in strada anche in doppio turno : Venti uomini in centrale operativa, 290 Vigili operativi con 10 imbarcazioni e 32 veicoli. A tanto ammonta l’impegno della polizia municipale nella giornata di domenica 28, in attesa dell’acqua alta eccezionale. Il giorno seguente lo spiegamento si è arricchito di 70 ulteriori Vigili in strada e due imbarcazioni in più. Circa il 40% degli operatori ha effettuato un doppio turno a causa dell’emergenza legata all’acqua ...