Maltempo - Salvini in Veneto : "Porto primi aiuti concreti" : "Tuta della Protezione Civile e si parte direzione Belluno, per visitare le zone colpite da frane e alluvioni e portare i primi aiuti concreti del Governo. Buona domenica Amici, chi si ferma e' perduto". Cosi' su Twitter il ministro dell'Interno, Matteo Salvini. Il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, ha sorvolato in elicottero le zone del Bellunese coltpite dal Maltempo. Lo riferisce su Twitter lo stesso Salvini, ...

Maltempo : Veneto in ginocchio - attivato c/c per donazioni : Il Consiglio regionale del Veneto ricorda che è stato attivato il c/c speciale per eventuali donazioni, liberalità o contributi a favore delle comunità venete colpite da Maltempo Ottobre- Novembre 2018. Chi vuole contribuire può effettuare la sua donazione sul conto/corrente Intestato a Regione Veneto, IBAN: IT 75 C 02800 02017 000105442360. Specificando nella causale: “Veneto in ginocchio per Maltempo ott-nov. 2018”. L'articolo Maltempo: Veneto ...

Maltempo - 10 morti in Sicilia tra i quali due bambini. In Veneto - danni incalcolabili : situazione apocalittica : Nel palermitano esondati i fiumi. Le scuole sull’Isole sono chiuse. Ancora allerta in Veneto. Rapallo, «Sversato in mare il carburante degli yacht affondati»

Maltempo - tragedia in Sicilia : dieci morti e un disperso. Casa sommersa : tutti annegati a Casteldaccia. Nuova allerta in 6 regioni. Famiglie evacuate nell'agrigentino. Frane e strage di alberi in Veneto. Salvini : pronti 200 milioni : Il Maltempo causa una vera e propria strage in Sicilia: nove persone, tra cui donne e bambini, sono morti in una villa in contrada Cavallaro a Casteldaccia (Palermo) a causa dell'esondazione del...

Maltempo in Veneto - danni incalcolabili : diga ricoperta di alberi «Situazione apocalittica» : Scuole chiuse sull’Isola, ancora allerta in Veneto. Rapallo, «Sversato in mare il carburante degli yacht affondati»

Allerta Maltempo - l’allarme della Protezione Civile : “In Veneto situazione apocalittica” : Il maltempo in Italia degli ultimi giorni ha piegato il Veneto, una delle regioni più ricche del Bel Paese. A dare la cifra di quanto sta succedendo nel nord-est italiano è la stessa Protezione Civile che parla di una situazione apocalittica. A definire il dramma della devastazione per il maltempo in Veneto è la stessa Protezione Civile: “Dobbiamo partire subito perché se dobbiamo attendere la conta dei danni ci attiveremo almeno tra due ...

Maltempo - Zaia : in Veneto 1 miliardo di danni. Borrelli : situazione apocalittica : In Veneto la situazione «è pesante, apocalittica, strade devastate, tralicci piegati come fuscelli. Dobbiamo partire subito perché se dobbiamo attendere la conta dei danni ci attiveremo almeno tra due mesi». Lo ha detto il capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli, incontrando il presidente del Veneto, Luca Zaia, dopo il sopralluogo nelle zone colpite dal Maltempo. Salvini annuncia 200 milioni euro per popolazioni colpite ...