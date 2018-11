Maltempo Veneto | Colonna Toscana impegnata su fango | strade | scuole | case

Maltempo : dal Veneto alla Sicilia - una settimana da incubo. Tutto quello che c’è da sapere : L’autunno fin troppo mite degli ultimi due mesi si è trasformato, in questi giorni, in una stagione killer: da Nord a Sud le regioni sono state travolte da piogge che hanno causato danni al territorio e diversi morti: 12, accertati al momento, in Sicilia, e quattro nei giorni scorsi nel Nord Est. La tragedia di Palermo della notte scorsa è solo l’ultimo dei tragici eventi che si sono verificati in questa settimana.... ...

Maltempo Veneto - Bottacin : “Stop alla burocrazia quando limita la sicurezza” : “Ringrazio il ministro Salvini per aver dato un chiaro segnale sulla manutenzione degli alvei dei fiumi: la burocrazia non puo’ limitare la sicurezza”. E’ il primo commento dell’assessore all’Ambiente e alla Protezione civile del Veneto, Gianpaolo Bottacin, a quanto affermato dal ministro dell’interno Matteo Salvini in materia di sicurezza idraulica, nel corso del sopralluogo odierno alle aree del ...

(AdnKronos) - E-Distribuzione è in costante contatto e coordinamento con la Prefettura, con le Istituzioni locali e con le strutture di Protezione Civile con cui si stanno organizzando interventi nelle zone di difficile accessibilità, anche in base all'evolversi delle condizioni meteo che compromettono l'accessibilità.

(AdnKronos) - E-Distribuzione prevede la piena normalizzazione del servizio elettrico nel bellunese entro la giornata odierna, salvo utenze isolate non raggiungibili, sulle quali si interverrà non appena le condizioni lo consentiranno. E-Distribuzione ricorda infine che, per la segnalazione dei guasti, sono disponibili i canali telefonici e online.

Tragedia del Maltempo dal Veneto alla Sicilia. Salvini : 'Daremo tutto l'aiuto possibile'. Conte a Palermo : 'In settimana un cdm con i primi provvedimenti' ha promesso il vicepremier dal bellunese. Stanotte Tragedia in una villa nel palermitano: 9 persone appartenenti a due famiglie sono morte annegate da ...

Maltempo - Salvini in Veneto annuncia 250 milioni per il dissesto : "Non porto solo solidarietà, siamo cercando i soldi in cassetti e cassettini, 250 milioni di euro sono già pronti per tutte le comunità colpite, da Nord a Sud, e continueremo a cercare altri fondi". A dirlo è il ministro dell'Interno Matteo Salvini, parlando dei danni fatti dal Maltempo, nel corso della conferenza stampa al Centro Coordinamento Soccorsi dell'aeroporto di Belluno. "In ...

Maltempo : Veneto in ginocchio - attivato c/c per donazioni : Venezia, 4 nov. (AdnKronos) - Il Consiglio regionale del Veneto ricorda che è stato attivato il c/c speciale per eventuali donazioni, liberalità o contributi a favore delle comunità venete colpite da Maltempo Ottobre- Novembre 2018. Chi vuole contribuire può effettuare la sua donazione sul conto/cor

Maltempo - Salvini in Veneto : "Porto primi aiuti concreti" : "Tuta della Protezione Civile e si parte direzione Belluno, per visitare le zone colpite da frane e alluvioni e portare i primi aiuti concreti del Governo. Buona domenica Amici, chi si ferma e' perduto". Cosi' su Twitter il ministro dell'Interno, Matteo Salvini. Il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, ha sorvolato in elicottero le zone del Bellunese coltpite dal Maltempo. Lo riferisce su Twitter lo stesso Salvini, ...

Maltempo : Veneto in ginocchio - attivato c/c per donazioni : Il Consiglio regionale del Veneto ricorda che è stato attivato il c/c speciale per eventuali donazioni, liberalità o contributi a favore delle comunità venete colpite da Maltempo Ottobre- Novembre 2018. Chi vuole contribuire può effettuare la sua donazione sul conto/corrente Intestato a Regione Veneto, IBAN: IT 75 C 02800 02017 000105442360. Specificando nella causale: “Veneto in ginocchio per Maltempo ott-nov. 2018”. L'articolo Maltempo: Veneto ...

Maltempo - 10 morti in Sicilia tra i quali due bambini. In Veneto - danni incalcolabili : situazione apocalittica : Nel palermitano esondati i fiumi. Le scuole sull’Isole sono chiuse. Ancora allerta in Veneto. Rapallo, «Sversato in mare il carburante degli yacht affondati»

Maltempo - tragedia in Sicilia : dieci morti e un disperso. Casa sommersa : tutti annegati a Casteldaccia. Nuova allerta in 6 regioni. Famiglie evacuate nell'agrigentino. Frane e strage di alberi in Veneto. Salvini : pronti 200 milioni : Il Maltempo causa una vera e propria strage in Sicilia: nove persone, tra cui donne e bambini, sono morti in una villa in contrada Cavallaro a Casteldaccia (Palermo) a causa dell'esondazione del...