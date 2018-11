Maltempo : tre strade chiuse in Sardegna : Continuano i disagi in provincia di Nuoro a causa delle incessanti piogge e delle forti raffiche di vento. L’Ogliastra in particolare è interessata da fenomeni di smottamenti e distacchi di massi caduti sulla carreggiata: la circolazione stradale è stata limitata per tutta la mattina sulla Statale 198 in prossimità di Gairo, sulla strada provinciale 28 e sulla Statale 390 che è stata chiusa al traffico in via precauzionale dall’Anas ...

Maltempo Belluno : oltre 400 a pulire la città - anche migranti : Sono stati oltre 400 i volontari che si sono presentati in mattinata al parcheggio di Lambioi a Belluno, raccogliendo l’appello lanciato dal Sindaco, Jacopo Massaro. Una decina le squadre formate e coordinate dalla Protezione Civile comunale che hanno pulito da fango, rami e foglie vie e cunette del capoluogo: da Borgo Piave al Nevegal, da Col da Ren alle Ronce, da Col Fiorito a Salce. Tantissime le persone arrivate da fuori citta’ e ...

Allerta Meteo - il Maltempo continua : nuovo avviso della protezione civile - fenomeni estremi anche Lunedì 5 e Martedì 6 Novembre : Allerta Meteo – La circolazione depressionaria presente sul Mediterraneo, tende a stazionare a ridosso della Sardegna, continuando a far confluire correnti umide ed instabili sull’Italia. Le precipitazioni associate alla depressione, nella giornata di domani, tenderanno ad assumere carattere di persistenza sui parti delle aree alpine e pedemontane, mentre il centro-sud sarà ancora interessato da attività temporalesca. Sulla base delle ...

Maltempo - 12 morti in Sicilia : allerta in altre 6 regioni. Il pm : case troppo vicine al fiume : Sono salite a 12 le vittime per il Maltempo in Sicilia, dove si sta recando il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. Il bilancio più grave vicino a Palermo, dove oggi e domani è...

Maltempo Sicilia : treni fermi nell’Agrigentino - soccorsi passeggeri : Massi caduti sui binari hanno bloccato due treni lungo la linea ferrata Palermo–Agrigento: sul posto i vigili del fuoco e i carabinieri, che, facendosi largo fra fango e detriti, tra Campofranco (Cl) e Comitini (Ag) hanno messo in salvo 14 persone. All’altezza della stazione di Cammarata (Ag) sono stati messi in salvo, su un altro treno, 4 passeggeri e 4 addetti ai trasporti. L'articolo Maltempo Sicilia: treni fermi ...

Maltempo Giappone : danni per oltre 10 miliardi : Il Maltempo che negli scorsi mesi ha investito il Giappone ha prodotto oltre 10 miliardi di dollari di danni: lo ha stimato il governo di Tokyo, con l’assistenza di diverse istituzioni finanziarie specializzate. Sono state sommate le conseguente del terremoto di Osaka a giugno, delle torrenziali di luglio nell’arcipelago occidentale, gli effetti del tifone Jebi a settembre e l’ultimo sisma magnitudo 7 a Hokkaido, a ...

Disastro Maltempo in Sicilia : fiume esonda e miete 10 vittime - tre sono bambini - Ultime Notizie Flash : Disastro Maltempo in Sicilia: in provincia di Palermo sono 10 le vittime. Tra loro anche tre bambini che si trovavano in una villa travolta dall'esondazione di un fiume

Meteo - il Maltempo non dà tregua. Oggi temporali - da domani nuova perturbazione : Piogge anche molto intense si abbatteranno su tutta l'Italia anche nella giornata di Oggi. E da domani arriverà una nuova perturbazione, con precipitazioni fino a giovedì.Continua a leggere

Maltempo nel Palermitano - dieci vittimeUn fiume esonda e travolge una villa : nove i morti - fra loro tre bambini : Notte drammatica in una casa di campagna non distantedalla Palermo-Catania. Al momento dell'esondazione del Milicia amici e parenti trascorrevano insieme la serata. Tre i sopravvissuti. morti anche una bimba di un anno, uno di tre e un quindicenne. La decima vittima a Vicari.

Maltempo - 10 vittime in provincia di Palermo. La tragedia più grave a Casteldaccia : tra i nove morti due bambini di uno e tre anni : Due nuclei famigliari si erano riuniti in casa per sfuggire all'esondazione del fiume Milicia: sommersi dall'acqua, salvo solo il capofamiglia. Un morto a Vicari e un disperso a Corleone

Maltempo - protezione civile : domani allarme arancione in altre 6 regioni : Il Maltempo non accenna a diminuire. Cosi per domani la protezione civile ha dato allerta rancione per sei regioni: Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia-Romagna, sui versanti jonico e tirrenico ...

Maltempo : numero solidale anche per la provincia di Trento : A seguito della richiesta del Presidente della provincia Autonoma di Trento, dal 4 novembre e fino al 3 dicembre, sarà possibile donare attraverso il numero solidale 45500 anche a sostegno delle popolazioni della provincia Autonoma di Trento oltre che per quelle delle regioni Veneto, Friuli Venezia Giulia e Liguria che avevano formalizzato la richiesta già nella giornata di ieri. L’iniziativa di solidarietà, promossa dal Dipartimento della ...

Maltempo : verso la riapertura totale della ferrovia Trento-Malè : Da lunedi’ 5 novembre i treni circoleranno regolarmente tra Trento e Mezzolombardo e tra Cles e Mezzana, mentre saranno sostituiti con autobus nella tratta Mezzolombardo – Cles, in attesa della ripresa totale del servizio. Lo comunica la Provincia. Trentino trasporti invita i passeggeri a prendere visione dei comunicati disponibili presso stazioni, fermate e sul sito www.ttesercizio.it. La presidente di Trentino trasporti, Monica ...

Maltempo : riaperta la statale del passo San Pellegrino che collega il Trentino a Belluno : riaperta la strada statale 346 del passo San Pellegrino, che collega il Trentino alla provincia di Belluno. Lo comunica l’Ufficio gestione strade della Provincia di Trento. L’attuale situazione della rete viaria del Trentino presenta ancora 27 strade interrotte da frane, esondazioni, smottamenti, schianto di alberi o pericolo per caduta massi. Sono 11 le strade chiuse nel Trentino orientale, otto quelle chiuse nella parte ...