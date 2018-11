Maltempo Trapani | il fiume Belice esonda a Poggioreale e Salaparuta

Maltempo - giornata di passione : allerta e rischio nubifragi a Trapani - Marsala e provincia : Si prevede una giornata di passione per la provincia di Trapani dal punto di vista del Maltempo . Ha piovuto tutta la notte, e pioverà tutto il giorno. L' allerta meteo è stata diramata per Marsala , ...

Maltempo in Sicilia : domani scuole chiuse a Palermo/ Ultime notizie - allerta rossa anche a Trapani e Agrigento - IlSussidiario.net : Maltempo in Sicilia , video choc alluvione a Sciacca: esonda torrente Cansalamone nell'Agrigentino. Strade chiuse ed allagamenti anche a Palermo .

Maltempo - Italia in ginocchio : sette morti. La situazione a Trapani - Marsala e in Sicilia : sette morti, tra cui un vigile del fuoco volontario, un disperso e decine di feriti. E' il bilancio provvisorio della violenta ondata di Maltempo che si è abbattuta lunedì sulla Penisola, creando ...

Maltempo Sicilia : nubifragio a Trapani - allagamenti e disagi alla viabilità : Le intense precipitazioni che hanno interessato nelle ultime ore Trapani hanno provocato alla gamenti nelle strade, con conseguenti disagi alla viabilità , in particolare dal lungomare Dante Alighieri a via Virgilio. disagi anche sulla SP Trapani – San Vito Lo Capo, all’altezza di Pizzolungo. L'articolo Maltempo Sicilia : nubifragio a Trapani , alla gamenti e disagi alla viabilità sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo Trapani : nubifragio a Gibellina - disagi e allagamenti : Ondata di Maltempo in tarda mattinata in provincia di Trapani: un nubifragio si è abbattuto su Gibellina provocando allagamenti e disagi. Diverse strade sono state inondate dall’acqua, ed alcuni automobilisti sono rimasti con l’auto in panne. Numerose richieste di soccorso sono giunte al centralino dei vigili del fuoco. L'articolo Maltempo Trapani: nubifragio a Gibellina, disagi e allagamenti sembra essere il primo su Meteo Web.