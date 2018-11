Maltempo | tragedia di Casteldaccia | “Mio figlio ha tentato di salvare la sorellina”

Il Deputato Regionale Claudio Fava sulla tragedia dei morti per il Maltempo : Serve, soprattutto, che la politica passi dal lutto ai fatti". Cosi il Deputato Regionale Claudio Fava che prosegue "si convochi immediatamente il Parlamento Regionale per discutere degli interventi ...

Maltempo - 9 morti a Casteldaccia : il geologo fa chiarezza sulle due principali cause della tragedia : “Ci sono tante con cause ” all’origine della tragedia a Casteldaccia “ma due hanno maggiore peso: la vicinanza del fabbricato al letto del fiume e la cattiva manutenzione ordinaria e straordinaria della rete idrografica. Oggi c’era una miriade di rifiuti di vario tipo e genere, dal manichino alla bombola di gas alla folta vegetazione che impedisce il deflusso dell’acqua”. A dirlo, dopo un sopralluogo nella ...

La tragedia del Maltempo in Sicilia : 12 morti - un disperso : Roma, 4 nov., askanews, - tragedia del maltempo in Sicilia : 12 vittime. Allagamenti, esondazioni e smottamenti che hanno colpito soprattuto la provincia di Palermo, dove dieci persone sono morte. A ...

Maltempo Sicilia - Conte : “Tragedia immane - presto stato d’emergenza per regioni colpite” : Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, è in Sicilia dove il Maltempo ha causato la morte di un'intera famiglia a Casteldaccia. Parlando di una "tragedia immane", il presidente del Consiglio annuncia che in settimana il Consiglio dei ministri adotterà un provvedimento d'emergenza per le regioni maggiormente colpite dal Maltempo.Continua a leggere