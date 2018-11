Maltempo | torrenti in piena | auto trascinate

Maltempo nel Palermitano - torrenti esondati : chiusa la statale 121 : Resta chiusa a causa del Maltempo che ha colpito il Palermitano la statale 121, tra gli svincoli Manganaro e Campofelice di Fitalia. La chiusura era stata disposta venerdì 2 novembre per l’esondazione dei torrenti Leonardo, Buffa e Azirolo, in provincia di Palermo. Le squadre di Anas e del contraente generale sono al lavoro per il ripristino dei danni. Il traffico in direzione Agrigento-Palermo può proseguire sulla statale 189 (bivio ...

Maltempo Palermo : torrenti esondati e frane - evacuazioni e famiglie soccorse : Situazione critica nella notte nel Palermitano, a Lercara Friddi, dove due famiglie sono state tratte in salvo dopo essere rimaste bloccate all’interno delle proprie abitazioni, invase da acqua e fango: i carabinieri sono intervenuti in contrada Immordina, dove un torrente è esondato e l’acqua ha raggiunto il primo piano di due villette, in cui si trovavano otto persone. I militari hanno tratto in salvo tutti i componenti dei due ...

Sicilia - emergenza Maltempo : torrenti esondati e strade trasformate in fiumi : La situazione è particolarmente critica nelle province di Agrigento, Trapani e Palermo per l'esondazione di diversi torrenti che hanno trasformato le strade in fiumi di fango. In molti comuni i sindaci hanno invitato la popolazione a non uscire di casa se non per motivi strettamente necessari. Molte strade restano chiuse e decine sono gli interventi dei vigili del fuoco.Continua a leggere

Maltempo in Sicilia : nubifragi in atto - esondano i torrenti a Sciacca [VIDEO] : Violenti temporali in atto in Sicilia, nubifragio su Sciacca, vasti allagamenti ed esondazioni. Un esteso e incisivo flusso di aria mite proveniente dal cuore dell'Africa sta attraversando tutto il...

Maltempo - a Catania violento nubifragio : allagamenti e strade come torrenti : La violenta ondata di Maltempo ha colpito in particolare le zone di Ramacca, Palagonia, Scordia e Agira dove si sono registrati allagamenti di case e negozi. Molte strade chiuse e decine gli interventi dei vigili del fuoco giunti anche da Palermo. Disagi anche al trasporto aereo con alcuni voli dirottati nel capoluogo siciliano.Continua a leggere

Maltempo Sicilia : al via la manutenzione di fiumi e torrenti : Il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci ha disposto interventi relativi ai letti dei fiumi e dei torrenti in previsione della stagione delle piogge: annunciati i primi quattro interventi di ripulitura e ripristino della funzionalità idraulica che riguarderanno la provincia di Ragusa. A seguito della ricognizione del Genio civile sono stati individuati: il fiume Irminio di contrada Margi a Giarratana (260 mila euro); i corsi ...

Maltempo Calabria - morti una donna e il figlio di 7 anni a Lamezia. Disperso bimbo di 2. Torrenti esondati e paesi isolati : Una donna e un suo figlio di 7 anni sono morti a causa del Maltempo in provincia di Lamezia Terme. I corpi sono stati rintracciati nel greto di un fiume. Al momento risulta Disperso un altro bambino di 2 anni, le cui ricerche sono affidate ai vigili del fuoco. La vettura del nucleo famigliare è stata ritrovata impantanata sul cavalcavia che collega San Pietro Lametino a San Pietro a Maida. L’ondata di pioggia che da diverse ore ha colpito ...